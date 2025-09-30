Digimon Story: Time Stranger si mostra nel nuovo trailer sulle mosse speciali delle creature

Nel trailer vediamo dunque varie abilità e colpi speciali per diversi combattenti Digimon come Diaboromon, UlforceVeedramon, Venusmon, Marsmon e vari altri, con una serie di evoluzioni e aggiornamenti applicati in questo nuovo capitolo per creature più o meno conosciute oppure totalmente inedite.

Il publisher Bandai Namco e il team Media.Vision hanno pubblicato un nuovo trailer per Digimon Story: Time Stranger incentrato sulle mosse speciali , all'interno di una serie di video specifici su questo argomento che ha raggiunto ormai il "volume 3", a quanto pare.

Digimon in arrivo questa settimana

Manca poco al lancio di Digimon Story: Time Stranger, fissato per il 3 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque è tutto pronto per il lancio di questa nuova avventura a base di creature digitali.

Per l'occasione diamo un'occhiata ad alcune delle nuove e spettacolari abilità che sono state assegnate ad alcune delle creature utilizzabili dai giocatori in questo titolo.

Come esponente della sotto-serie "Story", anche Digimon Story: Time Stranger si inserisce all'interno del filone più in stile adventure del franchise, improntato su una narrazione più profonda e lineare ma comunque dotato degli elementi tipici della serie.

La data di uscita è stata annunciata e fissata per il 3 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Ambientato in una timeline frammentata e instabile, Digimon Story: Time Stranger ci mette al comando di un giovane protagonista che potremo personalizzare e che si risveglia in un mondo digitale dove i confini tra passato, presente e futuro sono andati in pezzi.