Svelato il primo DLC di Digimon Story: Time Stranger con un trailer, include nuovi Digimon Mega

Il DLC sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti coloro che hanno acquistato la Deluxe Edition, la Ultimate Edition o il Season Pass. Chi possiede la versione standard del gioco potrà invece acquistarlo separatamente, anche se al momento non è stato ancora comunicato il prezzo ufficiale.

Bandai Namco ha svelato il periodo di uscita della prima espansione a pagamento di Digimon Story: Time Stranger . Intitolata " Pacchetto Digimon ed episodi aggiuntivi 1 ", sarà disponibile nel corso dell'inverno , arricchendo l'esperienza di gioco con nuovi contenuti narrativi e creature digitali da collezionare.

Nuovi Digimon di livello Mega e una missione speciale

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che offre un primo sguardo ai contenuti in arrivo. Secondo quanto rivelato da Bandai Namco, il pacchetto introdurrà nuovi percorsi di Digivoluzione che consentiranno ai giocatori di ottenere 5 Digimon di rango Mega, tra cui BlitzGreymon, CresGarurumon, Omnimon Zwart Defeat e Omnimon Alter-B. Oltre alle nuove creature, sarà disponibile anche una missione speciale che promette di intrecciare incontri e battaglie attraverso epoche e dimensioni diverse.

Bandai Namco ha inoltre confermato che sono in sviluppo altri due DLC a pagamento, previsti entro il 30 settembre del prossimo anno. Questi contenuti aggiuntivi introdurranno complessivamente altri 10 Digimon e due nuove missioni speciali, contribuendo ad arricchire in modo significativo il mondo di Digimon Story: Time Stranger.