Il remake Trails in the Sky 2nd Chapter ha un periodo di uscita, non è lontano

Falcom ripropone la saga di Trails in the Sky a gran ritmo

La finestra di lancio è relativamente vicina, soprattutto considerando che il rifacimento del primo episodio è arrivato lo scorso 19 settembre. Se i tempi verranno rispettati, significa che la tra pubblicazione dei due titoli intercorre solo un anno o anche meno.

L'esistenza del remake era già stata confermata da un filmato post-crediti nel primo capitolo, che mostrava sequenze tratte dal secondo episodio. Un indizio che lascia intendere come lo sviluppo fosse già avviato da tempo, probabilmente in parte in parallelo ai lavori sul primo remake.

Al momento non sono state confermate le piattaforme di destinazione, ma possiamo dare per scontato che saranno le stesse del remake del primo capitolo: PS5, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. In generale, non sono stati svelati altri dettagli, ma possiamo aspettarci novità simili a quelle del precedente remake, tra cui un comparto grafico completamente rifatto da zero, il sistema di combattimento ibrido con turni classici e action e varie migliorie rispetto all'originale, come il viaggio rapido.