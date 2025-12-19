La base utenti dei Trails si stava riducendo, per questo Nihon Falcom sta puntando sulle remaster

Ieri Nihon Falcom ha annunciato Trails in the Sky 2nd Chapter . Si tratta di un remake completo in 3D del secondo capitolo principale della serie, uscito originariamente nel 2006. Sarà lanciato globalmente nel 2026. Da un lato la notizia è stata ben accolta dai fan della serie, dall'altro ha riaperto la questione sull'assenza da anni di nuovi capitoli principali , quelli che dovrebbero concludere la storia.

Ricreare una base di giocatori

Come riportato dal giornalista indipendente giapponese "Suzuki Online", durante l'assemblea degli azionisti di Nihon Falcom tenutasi il 18 dicembre, al presidente Toshihiro Kondo è stato chiesto perché abbia deciso di inserire i remake di Trails in the Sky prima del prossimo gioco dell'arco narrativo Kai no Kiseki. Sebbene sia evidente la volontà di attirare dei nuovi giocatori, gli azionisti hanno domandato se è stato valutato il rischio di perdersi per strada i fan storici, quelli che attendono da tempo la conclusione della storia.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Kondo si è scusato per la lunga attesa e ha spiegato che, con i giochi di Kai no Kiseki pubblicati inizialmente come esclusive PlayStation, "si è visto chiaramente che la base di giocatori si stava riducendo". Per questo motivo, prima di andare verso la conclusione della storia, gli sviluppatori hanno deciso di lanciare i remake di Trails in the Sky come strategia per aumentare le probabilità che i giocatori che avevano abbandonato la serie, o coloro che erano interessati ma trovavano difficile iniziare a metà, tornassero a giocare o si avvicinassero per la prima volta alla saga.

Un altro punto importante sollevato da Kondo riguarda gli elevati costi di sviluppo di Kai no Kiseki e la stanchezza del team. Il presidente aveva già dichiarato in precedenza che i remake di Trails in the Sky rappresentavano una sorta di "pausa" per gli sviluppatori, e ha ribadito questa posizione durante l'assemblea degli azionisti: "Dal punto di vista interno, c'è il desiderio di concedere una pausa al team di Trails e di aumentare la loro motivazione nel portare a termine Kai no Kiseki." Vale la pena ricordare che Nihon Falcom conta solo 69 dipendenti impegnati su Kai no Kiseki, sui giochi di Ys e su altri titoli, quindi non parliamo di uno studio enorme.

Detto questo, Trails in the Sky 2nd Chapter è previsto per il 2026 su PC (Steam), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PlayStation 5. Trails Beyond the Horizon, l'ultimo capitolo principale della serie, arriverà invece in Occidente a gennaio 2026 su tutte le principali piattaforme.