Trails in the Sky 2nd Chapter ora è ufficiale: svelato il periodo di uscita su PS5, Switch, Switch 2 e PC

Il titolo sarà disponibile su PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (via Steam) nell'autunno 2026 , con un lancio simultaneo in tutto il mondo. È stato confermato il doppiaggio in giapponese e inglese, mentre i sottotitoli saranno offerti in inglese, giapponese (solo su PC), tedesco, francese e spagnolo. Purtroppo non è prevista la localizzazione in italiano.

L'esistenza di Trails in the Sky 2nd Chapter era già nota grazie al teaser mostrato dopo i titoli di coda del primo capitolo e l'ultimo report finanziario di Nihon Falcom. Ora, però, l'azienda giapponese ha formalmente annunciato il remake con un trailer, dettagli sulla pubblicazione e trama , che potrebbero contenere possibili spoiler per chi non ha ancora giocato l'episodio precedente.

I primi dettagli sul secondo remake della serie Trails in the Sky

Trails in the Sky 2nd Chapter è il remake di The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, originariamente pubblicato nel 2006 in Giappone e nel 2015 in Occidente. Presenta un comparto grafico moderno ricreato da zero e varie novità per quanto riguarda gameplay e contenuti.

La storia riprende subito dopo gli eventi del primo capitolo: dopo aver sventato il colpo di stato che ha scosso il regno di Liberl, Estelle Bright e Joshua diventano bracer di grado superiore. Alla vigilia del Festival del Compleanno della Regina, però, Joshua rivela il suo oscuro passato e scompare nella notte, lasciando a Estelle soltanto un addio e la sua armonica.

Determinata a ritrovarlo, Estelle intraprende un viaggio che la porterà attraverso il continente, affrontando la misteriosa organizzazione Ouroboros, decisa a gettare Liberl nel caos e dando vita alla più grande crisi nella storia della nazione. Nihon Falcom ha inoltre confermato che sarà possibile importare i salvataggi del primo capitolo per ottenere bonus e facilitare la progressione. Il remake introdurrà nuove tecniche Craft e S-Craft, una meccanica inedita chiamata Brave Rush e diversi contenuti extra, tra cui minigiochi come pesca, poker e cucina, oltre alla possibilità di reclutare personaggi amati dai fan che in passato non erano giocabili.