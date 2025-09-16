Il remake Trails in the Sky 2nd Chapter è stato svelato in anticipo con un teaser trailer

In realtà, il gioco era stato praticamente già confermato dal presidente di Nihon Falcom , Toshihiro Kondo, che in una recente intervista aveva parlato della volontà dell'azienda di riproporre in una veste moderna anche il secondo capitolo di Trails in the Sky per non scontentare i fan, suggerendo anche un eventuale rifacimento del terzo episodio e di altri giochi della serie The Legend of Heroes. Ora, grazie a questo video trapelato online, si passa dalle parole ai fatti: il remake di Trails in the Sky SC è ufficialmente in arrivo.

Trails in the Sky 1st Chapter sarà disponibile su PC e console tra pochi giorni, ma alcuni alcuni giocatori hanno già scoperto che all'interno del gioco è presente un teaser trailer che svela l'arrivo di un remake anche del sequel The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, che probabilmente verrà titolato " Trails in the Sky 2nd Chapter " per mantenere la continuità con il primo capitolo.

Occhio agli spoiler

Il filmato in questione viene mostrato dopo i titoli di coda di Trails in the Sky 1st Chapter e presenta alcune sequenze tratte proprio dal prossimo episodio, il che conferma che i lavori sul gioco sono già iniziati. Trovate il filmato qui sotto, ma se non avete giocato il titolo originale del 2015 (2006 in Giappone) o se in generale non volete alcuna anticipazione vi sconsigliamo la visione, visto che sono presenti spoiler pesanti sulla trama.

Per quanto riguarda Trails in the Sky 1st Chapter, sarà disponibile a partire dal 19 settembre per PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (via Steam) e proporrà un comparto grafico completamente rifatto da zero, un sistema di combattimento ibrido che permette ai giocatori di passare dalle battaglie a turni a quelle con azione in tempo reale e altre novità. Sugli store digitali è disponibile una demo che permette di provare le fasi iniziali dell'avventura, con la possibilità di trasferire i progressi al gioco completo.