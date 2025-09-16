Il remake Trails in the Sky 2nd Chapter è stato svelato in anticipo con un teaser trailer

Trails in the Sky 1st Chapter sarà disponibile su PC e console tra pochi giorni, ma alcuni alcuni giocatori hanno già scoperto che all'interno del gioco è presente un teaser trailer che svela l'arrivo di un remake anche del sequel The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, che probabilmente verrà titolato "Trails in the Sky 2nd Chapter" per mantenere la continuità con il primo capitolo.
In realtà, il gioco era stato praticamente già confermato dal presidente di Nihon Falcom, Toshihiro Kondo, che in una recente intervista aveva parlato della volontà dell'azienda di riproporre in una veste moderna anche il secondo capitolo di Trails in the Sky per non scontentare i fan, suggerendo anche un eventuale rifacimento del terzo episodio e di altri giochi della serie The Legend of Heroes. Ora, grazie a questo video trapelato online, si passa dalle parole ai fatti: il remake di Trails in the Sky SC è ufficialmente in arrivo.
Occhio agli spoiler
Il filmato in questione viene mostrato dopo i titoli di coda di Trails in the Sky 1st Chapter e presenta alcune sequenze tratte proprio dal prossimo episodio, il che conferma che i lavori sul gioco sono già iniziati. Trovate il filmato qui sotto, ma se non avete giocato il titolo originale del 2015 (2006 in Giappone) o se in generale non volete alcuna anticipazione vi sconsigliamo la visione, visto che sono presenti spoiler pesanti sulla trama.
Per quanto riguarda Trails in the Sky 1st Chapter, sarà disponibile a partire dal 19 settembre per PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (via Steam) e proporrà un comparto grafico completamente rifatto da zero, un sistema di combattimento ibrido che permette ai giocatori di passare dalle battaglie a turni a quelle con azione in tempo reale e altre novità. Sugli store digitali è disponibile una demo che permette di provare le fasi iniziali dell'avventura, con la possibilità di trasferire i progressi al gioco completo.