Capcom ha annunciato un grande risultato di vendite per Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Capcom ha annunciato che la raccolta Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics , che include sette titoli nati dalla collaborazione con Marvel, ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo (il dato è aggiornato al 31 agosto 2025). Si tratta di un ottimo risultato, considerando che stiamo parlando di un raccolta di vecchi picchiaduro a incontri di altissima qualità.

Tanti bei picchiaduro

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e Xbox One. Chiaramente è giocabile in retrocompatibilità anche su PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2.

L'immagine con cui Capcom ha celebrato il successo di Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

I giochi inclusi sono:

X-Men: Children of the Atom

Marvel Super Heroes

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

X-Men vs. Street Fighter

The Punisher

Attualmente la raccolta è in saldo su Steam, per festeggiare l'arrivo del Tokyo Game Show 2025. La potete acquistare per 29,99 euro invece di 49,99 euro, ossia con il prezzo ridotto del 40%.

Tra le funzionalità aggiuntive, spiccano i più di 500 artwork di tutti i 7 titoli insieme a documenti di sviluppo inediti usati per creare i giochi originali e la sezione Musica, che contiene più di 200 brani dai titoli arcade originali da ascoltare in qualsiasi momento.