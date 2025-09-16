Capcom ha annunciato un grande risultato di vendite per Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Capcom ha annunciato che la raccolta Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, che include sette titoli nati dalla collaborazione con Marvel, ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo (il dato è aggiornato al 31 agosto 2025). Si tratta di un ottimo risultato, considerando che stiamo parlando di un raccolta di vecchi picchiaduro a incontri di altissima qualità.
Tanti bei picchiaduro
Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e Xbox One. Chiaramente è giocabile in retrocompatibilità anche su PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2.
I giochi inclusi sono:
- X-Men: Children of the Atom
- Marvel Super Heroes
- Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes
- Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes
- Marvel Super Heroes vs. Street Fighter
- X-Men vs. Street Fighter
- The Punisher
Attualmente la raccolta è in saldo su Steam, per festeggiare l'arrivo del Tokyo Game Show 2025. La potete acquistare per 29,99 euro invece di 49,99 euro, ossia con il prezzo ridotto del 40%.
Tra le funzionalità aggiuntive, spiccano i più di 500 artwork di tutti i 7 titoli insieme a documenti di sviluppo inediti usati per creare i giochi originali e la sezione Musica, che contiene più di 200 brani dai titoli arcade originali da ascoltare in qualsiasi momento.