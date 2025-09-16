0

Capcom ha annunciato un grande risultato di vendite per Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics ha venduto davvero bene, stando a quanto annunciato dall'editore giapponese.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/09/2025
I personaggi di copertina di Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
Capcom ha annunciato che la raccolta Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, che include sette titoli nati dalla collaborazione con Marvel, ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo (il dato è aggiornato al 31 agosto 2025). Si tratta di un ottimo risultato, considerando che stiamo parlando di un raccolta di vecchi picchiaduro a incontri di altissima qualità.

Tanti bei picchiaduro

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e Xbox One. Chiaramente è giocabile in retrocompatibilità anche su PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2.

L'immagine con cui Capcom ha celebrato il successo di Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
L'immagine con cui Capcom ha celebrato il successo di Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

I giochi inclusi sono:

  • X-Men: Children of the Atom
  • Marvel Super Heroes
  • Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes
  • Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes
  • Marvel Super Heroes vs. Street Fighter
  • X-Men vs. Street Fighter
  • The Punisher
Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, la recensione della collezione più attesa dai fan dei picchiaduro 2D Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, la recensione della collezione più attesa dai fan dei picchiaduro 2D

Attualmente la raccolta è in saldo su Steam, per festeggiare l'arrivo del Tokyo Game Show 2025. La potete acquistare per 29,99 euro invece di 49,99 euro, ossia con il prezzo ridotto del 40%.

Tra le funzionalità aggiuntive, spiccano i più di 500 artwork di tutti i 7 titoli insieme a documenti di sviluppo inediti usati per creare i giochi originali e la sezione Musica, che contiene più di 200 brani dai titoli arcade originali da ascoltare in qualsiasi momento.

