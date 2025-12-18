La serie Final Fantasy Pixel Remaster ha venduto più di 6 milioni di copie

Square Enix ha annunciato che le vendite totali della serie Final Fantasy Pixel Remaster hanno superato i sei milioni di unità in tutto il mondo. Si tratta di un ottimo risultato per le rimasterizzazioni dei titoli classici della serie, profondamente ancorati all'epoca degli 8 e dei 16 bit.

Grandi pixel per un grande risultato

Purtroppo il dato non è stato esploso, quindi non ci conoscono le piattaforme su cui i Pixel Remaster sono andati meglio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La serie Final Fantasy Pixel Remaster comprende Final Fantasy I, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V e Final Fantasy VI, ossia tutti i capitoli dell'era pre-PlayStation.

La serie ha debuttato inizialmente su PC (su Steam), sistemi iOS e sistemi Android: Final Fantasy I, II e III il 28 luglio 2021; Final Fantasy IV l'8 settembre 2021; Final Fantasy V il 10 novembre 2021 e Final Fantasy VI il 23 febbraio 2022. Tutti e sei i titoli sono poi arrivati su PlayStation 4 e Nintendo Switch il 19 aprile 2023, seguiti dalle versioni Xbox Series il 26 settembre 2024.

In generale, sono il modo legale più accessibile con cui gli appassionati possono rigiocare i primi capitoli della saga.