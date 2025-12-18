3

La serie Final Fantasy Pixel Remaster ha venduto più di 6 milioni di copie

Square Enix ha annunciato che la serie Final Fantasy Pixel Remaster ha venduto davvero bene, superando i 6 milioni di copie globali.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   18/12/2025
I personaggi principali della serie Pixel Remaster
Final Fantasy I-VI Pixel Remaster
Final Fantasy I-VI Pixel Remaster
News Video Immagini

Square Enix ha annunciato che le vendite totali della serie Final Fantasy Pixel Remaster hanno superato i sei milioni di unità in tutto il mondo. Si tratta di un ottimo risultato per le rimasterizzazioni dei titoli classici della serie, profondamente ancorati all'epoca degli 8 e dei 16 bit.

A marzo 2025, l'editore giapponese aveva annunciato vendite per 5 milioni di copie, il che significa che nell'arco di nove mesi è stato venduto un altro milione di copie.

Grandi pixel per un grande risultato

Purtroppo il dato non è stato esploso, quindi non ci conoscono le piattaforme su cui i Pixel Remaster sono andati meglio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

La serie Final Fantasy Pixel Remaster comprende Final Fantasy I, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V e Final Fantasy VI, ossia tutti i capitoli dell'era pre-PlayStation.

Final Fantasy Pixel Remaster ha raggiunto un notevole traguardo di vendite, annunciato da Square Enix Final Fantasy Pixel Remaster ha raggiunto un notevole traguardo di vendite, annunciato da Square Enix

La serie ha debuttato inizialmente su PC (su Steam), sistemi iOS e sistemi Android: Final Fantasy I, II e III il 28 luglio 2021; Final Fantasy IV l'8 settembre 2021; Final Fantasy V il 10 novembre 2021 e Final Fantasy VI il 23 febbraio 2022. Tutti e sei i titoli sono poi arrivati su PlayStation 4 e Nintendo Switch il 19 aprile 2023, seguiti dalle versioni Xbox Series il 26 settembre 2024.

In generale, sono il modo legale più accessibile con cui gli appassionati possono rigiocare i primi capitoli della saga.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La serie Final Fantasy Pixel Remaster ha venduto più di 6 milioni di copie