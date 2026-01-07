Baldur's Gate 3 ha ispirato il finale di Stranger Things

Non vi sarà sfuggito che la serie Stranger Things si è conclusa con la puntata di Capodanno, l'ultima della Stagione 5. Il finale sta facendo discutere, inevitabilmente, ma sapete chi lo ha ispirato? Nientemeno che Baldur's Gate 3 . Che lo si sia amato o odiato, l'episodio conclusivo ha chiuso quasi tutte le principali linee narrative sviluppate dagli sceneggiatori nel corso degli ultimi dieci anni.

Il finale

Fate attenzione, perché stiamo per dare delle grosse anticipazioni sul finale della serie Stranger Things. Se non lo avete ancora visto e non volete rovinarvi la sorpresa, non leggete oltre.

Sadie Sink in Stranger Things 5

In una recente intervista, i fratelli Duffer, gli autori della serie Netflix, hanno parlato di Baldur's Gate 3 come fonte d'ispirazione principale per la battaglia finale del party di Hawkins contro il Mind Flayer e Vecna.

Matt Duffer: "Stavamo pensando a D&D e, in quel periodo, stavo giocando a Baldur's Gate 3. Sentivamo che fosse fondamentale che l'unico modo per sconfiggerlo fosse far lavorare insieme l'intero gruppo. Ognuno aveva ormai completato il proprio percorso, attraverso l'accettazione di sé o la risoluzione dei propri problemi, e arrivava allo scontro finale completamente pronto.

Sono la squadra definitiva, ed è il gruppo che lavora all'unisono per sconfiggere questa entità. Ognuno ha le proprie abilità individuali, giusto? Ed è qui che torno a Dungeons & Dragons e a qualcosa come Baldur's Gate. Perché è così che si abbattono questi mostri che sembrano altrimenti inarrestabili. Ci sono molti riferimenti ai videogiochi nella battaglia finale."