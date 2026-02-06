0

Baldur's Gate 3 proseguirà con una serie TV su HBO, da uno degli autori di The Last of Us

HBO e Wizards of the Coast stanno collaborando alla produzione di una serie TV destinata a proseguire la storia di Baldur's Gate 3 con elementi noti e altri inediti, da Craig Mazin.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   06/02/2026
HBO è in accordi con Wizards of the Coast per produrre una serie TV su Baldur's Gate, con il co-creatore dell'adattamento di The Last of Us, Craig Mazin, in un ruolo di rilievo come sceneggiatore e responsabile della produzione.

La notizia viene riportata da Deadline e la produzione sembra essere ancora in fase preliminare, ma in base a quanto emerso sembra che la serie TV sia destinata a raccontare gli eventi immediatamente successivi alla conclusione di Baldur's Gate 3, ponendosi dunque in diretta continuità con il recente e acclamato RPG da parte di Larian Studios.

Oltre a Craig Mazin, che ha lavorato in precedenza anche alla mini-serie Chernobyl, alla produzione ci sono anche Jacqueline Lesko e Cecil O'Connor, mentre da parte di Hasbro Entertainment c'è Gabriel Marano, con Chris Perkins a fare da consulente visto il suo ruolo di rilievo nella gestione di Dungeons & Dragons.

Una storia nuova ma collegata al terzo capitolo

Diversamente da The Last of Us, che è sostanzialmente basata sulla serie di videogiochi e ne riporta gli eventi riadattandoli all'occorrenza, la serie TV di Baldur's Gate racconterà una storia nuova, in continuità con Baldur's Gate 3 ma inedita.

I personaggi della serie, alcuni dei quali saranno tratti dal videogioco di Larian mentre altri saranno nuovi, si trovano dunque a seguire alcune delle ramificazioni che si estendono dal finale di Baldur's Gate 3, ma la sceneggiatura spazia poi in ambiti nuovi, pur partendo da una base conosciuta.

"Dopo aver dedicato quasi 1000 ore all'incredibile mondo di Baldur's Gate 3, è un sogno che diventa realtà poter continuare la storia creata da Larian e Wizards of The Coast", ha dichiarato Mazin. "Sono un fan devoto di D&D e del modo brillante in cui Swen Vincke e il suo talentuoso team lo hanno adattato. Non vedo l'ora di contribuire a dare vita a Baldur's Gate e a tutti i suoi incredibili personaggi con il massimo rispetto e amore possibile, e sono profondamente grato a Gabe Marano e al suo team di Hasbro per avermi affidato questa proprietà incredibilmente importante".

Al momento non è chiaro l'eventuale coinvolgimento di Larian Studios, considerando che tutta l'organizzazione sembra sia in mano esclusivamente a HBO e Hasbro, dunque il team responsabile del videogioco potrebbe non avere a che fare direttamente con la produzione.

Baldur's Gate 3 proseguirà con una serie TV su HBO, da uno degli autori di The Last of Us