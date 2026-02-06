Lies of P ha ispirato Nioh 3, svela il director: "mi sono davvero divertito"

Il genere dei soulslike è oramai ampio e denso di opere di qualità non realizzate da FromSoftware: una di queste è Lies of P , il GDR d'azione ispirato a Pinocchio (molto lontanamente) che molti giocatori hanno amato. Anche il director di Nioh 3 , Masaki Fujita, ne è un grande fan e ha raccontato che l'opera coreana lo ha spinto a migliorare il proprio videogioco.

Cosa ha detto il director di Nioh 3

Parlando con PC Gamer, Fujita ha spiegato che i giochi pubblicati dopo Nioh 2 hanno avuto un grande impatto su Nioh 3. Il team ha realizzato infatti Wo Long: Fallen Dynasty e Rise of the Ronin, che hanno permesso al team di Nioh 3 di fare esperienza su nuovi elementi (mappa aperta in primis).

Come detto, però, l'ispirazione è arrivata anche dall'esterno e nello specifico da Lies of P. Il director ha affermato: "Oltre l'ottimo sistema di combattimento di Lies of P che richiede un attento uso della guardia e della schivata, mi sono molto divertito nelle battaglie contro i boss, che avevano una grande varietà in termini di design."

Chiude affermando: "In particolare, gli attacchi dei boss sfruttano al meglio le loro caratteristiche distintive, quindi questo mi ha dato grande ispirazione quando ho pensato alle mosse degli yokai [ndr, i demoni del gioco] in Nioh 3".

Segnaliamo infine la nostra recensione di Nioh 3.