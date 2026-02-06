0

Lies of P ha ispirato Nioh 3, svela il director: "mi sono davvero divertito"

Nioh 3 è disponibile da oggi, 6 febbraio, e gli appassionati di giochi d'azione potrebbero notare che le bossfight hanno qualcosa di leggermente diverso: dovete ringraziare Lies of P per questo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/02/2026
Il protagonista di Lies of P
Lies of P
Lies of P
Articoli News Video Immagini

Il genere dei soulslike è oramai ampio e denso di opere di qualità non realizzate da FromSoftware: una di queste è Lies of P, il GDR d'azione ispirato a Pinocchio (molto lontanamente) che molti giocatori hanno amato. Anche il director di Nioh 3, Masaki Fujita, ne è un grande fan e ha raccontato che l'opera coreana lo ha spinto a migliorare il proprio videogioco.

Nello specifico, Team Ninja si è sforzata a realizzare dei boss migliori per Nioh 3.

Cosa ha detto il director di Nioh 3

Parlando con PC Gamer, Fujita ha spiegato che i giochi pubblicati dopo Nioh 2 hanno avuto un grande impatto su Nioh 3. Il team ha realizzato infatti Wo Long: Fallen Dynasty e Rise of the Ronin, che hanno permesso al team di Nioh 3 di fare esperienza su nuovi elementi (mappa aperta in primis).

Come detto, però, l'ispirazione è arrivata anche dall'esterno e nello specifico da Lies of P. Il director ha affermato: "Oltre l'ottimo sistema di combattimento di Lies of P che richiede un attento uso della guardia e della schivata, mi sono molto divertito nelle battaglie contro i boss, che avevano una grande varietà in termini di design."

Livelli di difficoltà per Nioh 3? "Non lo abbiamo mai preso in considerazione" Livelli di difficoltà per Nioh 3? Non lo abbiamo mai preso in considerazione

Chiude affermando: "In particolare, gli attacchi dei boss sfruttano al meglio le loro caratteristiche distintive, quindi questo mi ha dato grande ispirazione quando ho pensato alle mosse degli yokai [ndr, i demoni del gioco] in Nioh 3".

Segnaliamo infine la nostra recensione di Nioh 3.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lies of P ha ispirato Nioh 3, svela il director: "mi sono davvero divertito"