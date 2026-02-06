Final Fantasy 7 Remake Parte 3 potrebbe essere svelato quest'anno, per una dichiarazione di Square Enix

Se è così anche per voi, sappiate che c'è una buona notizia: potrebbero arrivare novità in tal senso già quest'anno , stando a quanto indicato da Square Enix.

Final Fantasy 7 Rebirth , ovvero il secondo titolo della serie Remake, ha quasi due anni sulle spalle e sebbene sia un argomento caldo grazie al recente annuncio della data di uscita su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X | S, per molti utenti è già tempo di parlare del terzo e ultimo capitolo della saga .

Cosa ha detto Square Enix su Final Fantasy 7 Remake

Naoki Hamaguchi, game director di Final Fantasy 7 Rebirth, ha spiegato che "quest'anno" la compagnia giapponese "pianifica di condividere più aggiornamenti sul Final Fantasy 7 Remake Project rispetto a quanto fatto in precedenza. Non vediamo l'ora di celebrare insieme ad ancora più giocatori in tutto il mondo".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Considerando che Rebirth è ora stato confermato con data (3 giugno) sulle console di Nintendo e Microsoft, non ci sono molte altre novità da svelare per la saga Remake. Pare quindi molto credibile che il riferimento sia alla Parte 3, di cui ancora non conosciamo il nome (sebbene sia confermato che Nomura, capo di tutto ciò che è Final Fantasy 7, lo abbia deciso).

Ovviamente Square Enix è rimasta sufficientemente vaga per permettersi di cambiare i piani in corso d'opera se dovesse averne bisogno. Non ci resta che attendere e sperare che gli annunci siano molteplici e previsti nel corso di vari mesi.