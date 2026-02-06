Nintendo Switch 2 avrà una nuova serie "Console Archives" di Hamster, con classici del passato

L'iniziativa è analoga a quella ormai stabilita da Arcade Archives , che da alcuni anni propone vari giochi arcade del passato in una forma adattata alle piattaforme moderne e ottimizzata, come una sorta di emulazione ma in questo caso completamente riconosciuta in via ufficiale sul mercato.

Durante il recente Nintendo Direct, Hamster Corporation ha annunciato Console Archives , una nuova serie di titoli classici adattati per piattaforme moderne che arriverà prossimamente su Nintendo Switch 2 e PS5 , con una formula simile agli Arcade Archives.

La prima mandata di giochi

La nuova iniziativa di Console Archives è stata annunciata durante il Nintendo Direct con il trailer di presentazione visibile qui sotto, che ha illustrato anche i primi titoli in arrivo, ma molti altri se ne aggiungeranno in seguito, come abbiamo visto anche per Arcade Archives.

Al momento il supporto è stato annunciato solo per Nintendo Switch 2 e PS5 (dalla prossima settimana), dunque restiamo in attesa di eventuali comunicazioni sull'arrivo per altre piattaforme, considerando che Arcade Archives è presente anche altrove.

I primi giochi annunciati sono stati Ninja Gaiden 2: The Dark Sword of Chaos per NES e Cool Boarders per PlayStation, oltre a Doraemon e Sonic Wings Special.

Con la dipartita di Virtual Console, sostituita dalle retro-console di Nintendo Switch Online ma con una soluzione differente, questa nuova iniziativa di Hamster potrebbe risultare particolarmente interessante, anche perché potrebbe spaziare su una notevole quantità di piattaforme del passato, in attesa di conoscerne meglio i programmi futuri.