Ora è possibile lanciare i giochi di PS3 direttamente da Steam

L'ultimo aggiornamento dell'emulatore RPCS3 ha aggiunto un'opzione che piacerà sicuramente ai giocatori PC: la possibilità di lanciare i singoli giochi di PlayStation 3 direttamente da Steam. Quindi, non c'è più bisogno di avviare l'emulatore e passare dalla sua interfaccia, ma è possibile aggiungere i giochi al client di Valve e farli partire da lì.