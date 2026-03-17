Ora è possibile lanciare i giochi di PS3 direttamente da Steam

L'ultimo aggiornamento dell'emulatore RPCS3 ha aggiunto un'opzione che piacerà sicuramente ai giocatori PC: la possibilità di lanciare i singoli giochi di PlayStation 3 direttamente da Steam. Quindi, non c'è più bisogno di avviare l'emulatore e passare dalla sua interfaccia, ma è possibile aggiungere i giochi al client di Valve e farli partire da lì.
Come usare la nuova opzione
Il sistema per farlo è davvero semplicissimo, come spiegato dall'account ufficiale del RPCS3 su X.
Avviato l'emulatore, basta accedere alle opzioni del singolo gioco, andare su "Manage Game" e cliccare nell'opzione "Create Steam Shortcut" nel menù pop-up.
A questo punto, aprendo Steam troverete il gioco selezionato elencato nella vostra libreria. Potete ripetere l'operazione con quanti giochi volete. Chiaramente, i giochi vanno configurati all'interno dell'emulatore.
Detto questo, è chiaro che scaricare rom è illegale, ma l'emulazione in sé non lo è, come attestato da diverse sentenze di tribunale. Quindi, se volete usufruire di questa nuova possibilità, acquistate i giochi di PS3 originali (li potete trovare nel mercato dell'usato) e vivete felici. Per quanto riguarda l'RPCS3, lo potete scaricare dal sito ufficiale.