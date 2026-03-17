I controller Lenovo sono in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare

Se hai bisogno di un controller wireless, i prodotti Lenovo sono attualmente scontati su AliExpress. Partiamo dal Lenovo S02, disponibile a soli 16,21 €. Con i codici MULTI3 o ITAS03 potrai risparmiare altri 3 €. Questo controller ha un formato standard ed è compatibile con PC, dispositivi mobili e Nintendo Switch. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Inoltre, è disponibile il controller Lenovo Legion Gamepad Y7 a 44,59 €. Usa i codici MULTI5 o ITAS05 per risparmiare altri 5 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo aprendo questo link. Questo controller è compatibile con PC, dispositivi mobili, Nintendo Switch (anche Switch 2) e console PlayStation.
Controller in sconto per un periodo limitato
Si tratta di controller economici e confortevoli pensati per affrontare lunghe sessioni di gioco. Troviamo sensori a sei assi e doppia vibrazione per un feedback più immersivo. Il gamepad Y7 offre invece una struttura più solida ed è una scelta interessante per chi gioca su più piattaforme o vuole un controller più affidabile e reattivo.
Le offerte di AliExpress sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi riportati sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.