I controller Lenovo sono in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare

Se hai bisogno di un controller wireless, i prodotti Lenovo sono attualmente scontati su AliExpress. Partiamo dal Lenovo S02, disponibile a soli 16,21 €. Con i codici MULTI3 o ITAS03 potrai risparmiare altri 3 €. Questo controller ha un formato standard ed è compatibile con PC, dispositivi mobili e Nintendo Switch. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Inoltre, è disponibile il controller Lenovo Legion Gamepad Y7 a 44,59 €. Usa i codici MULTI5 o ITAS05 per risparmiare altri 5 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo aprendo questo link. Questo controller è compatibile con PC, dispositivi mobili, Nintendo Switch (anche Switch 2) e console PlayStation.