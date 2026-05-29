Il ritorno a Khorinis: Gothic 1 Remake in prevendita scontata su Instant Gaming

Manca davvero poco al debutto di Gothic 1 Remake, fissato per il prossimo 5 giugno 2026. Gli appassionati dello storico gioco di ruolo avranno presto l'opportunità di rimettere piede nella letale Valle delle Miniere, completamente ricostruita da Alkimia Interactive utilizzando l'Unreal Engine 5. L'attesa durata anni è quasi terminata, ma l'aspetto più interessante per chi gioca su PC è la possibilità di bloccare la propria chiave di attivazione Steam a un prezzo inferiore rispetto a quello ufficiale di lancio su Instant Gaming. Potete farlo cliccando sul box dedicato qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto, usufruendo inoltre della protezione che garantisce un rimborso automatico nel caso in cui la cifra sul portale dovesse scendere ulteriormente prima del debutto ufficiale.
I dettagli della prevendita e la protezione sul prezzo
La community sta seguendo con enorme attenzione lo sviluppo di Gothic 1 Remake, un progetto che punta a preservare la spietata atmosfera originale pur modernizzando il combat system, l'esplorazione priva di indicatori invasivi e la gestione della fauna. Scegliere di fare proprio il titolo in questa fase di prevendita permette di aggirare il prezzo pieno del day one. Il codice digitale verrà distribuito tempestivamente per consentire lo scaricamento dei dati non appena i server di Valve apriranno ufficialmente i battenti.
Per quanto riguarda la gestione economica della promozione, si ha un 19,5% di sconto rispetto al prezzo di listino iniziale (IVA inclusa) di 50,00 €: il prezzo scontato sul portale (IVA esclusa) è infatti di 32,99€, mentre con IVA italiana al 22% si sale e 40,25€. Si tratta di un'opportunità ottimale per ritornare a vestire i panni dell'Eroe Senza Nome fin dal primo giorno, assicurandosi Gothic 1 Remake con un netto risparmio sul portafogli rispetto al canonico prezzo di lancio della versione PC.
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