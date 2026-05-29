Civilization 7 e Borderlands 4 hanno fatto dei "passi falsi" ma 2K sta "andando alla grande", dice Take-Two

Parlando con Game Business, il CEO di Take-Two Interactive - Strauss Zelnick - ha spiegato qual è l'opinione della compagnia dei risultati raggiunti da 2K , l'etichetta di pubblicazione interna a Take-Two, e di alcuni dei suoi giochi di punta.

Le parole di Zelnick su 2K

Zelnick ha affermato: "Posso sicuramente riconoscere dei passi falsi con entrambi i lanci, ma allo stesso tempo, questi sono grandi franchise, queste sono grandi iterazioni, e non potremmo essere più entusiasti di come gli affari stiano andando in generale."

"Penso che 2K stia andando alla grande su tutta la linea", continua, aggiungendo: "Se la cosa peggiore che si può dire in un anno in cui hai avuto questo tipo di performance [finanziaria] è che un paio di titoli sono andati un po' meno bene di quanto avresti sperato, e stai affrontando qualunque sfida ti si presenti e stai ancora generando profitti con entrambi i titoli... questo è un problema di lusso. Accetterei problemi del genere ogni giorno della settimana."

Infine, il CEO conferma in modo diretto che "Borderlands 4 ha avuto un grande successo. Sarà un titolo molto redditizio nel corso della sua intera durata. [Anche Civilization] 7 ha avuto molto successo e sarà un titolo molto redditizio nel corso della sua intera durata", e aggiunge che le rispettive sfide "vengono affrontate".

Segnaliamo infine che Borderlands 4 per Nintendo Switch 2 è ancora possibile, ma non è la priorità.