Borderlands 4 per Nintendo Switch 2 è ancora possibile, ma non è la priorità

Come forse ricorderete, la versione Nintendo Switch 2 di Borderlands 4 non è uscita insieme alle altre e lo sviluppo è stato messo in pausa, a inizio 2026. Fino a poco fa non c'erano stati aggiornamenti riguardo al videogioco, ma ora ne abbiamo uno.

Precisamente, Strauss Zelnick CEO di Take-Two - compagnia madre di Gearbox Software, autore di Borderlands - ha detto quali sono i piani dell'azienda.