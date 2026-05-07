Borderlands 4 per Nintendo Switch 2 è ancora possibile, ma non è la priorità

Come forse ricorderete, la versione Nintendo Switch 2 di Borderlands 4 non è uscita insieme alle altre e lo sviluppo è stato messo in pausa, a inizio 2026. Fino a poco fa non c'erano stati aggiornamenti riguardo al videogioco, ma ora ne abbiamo uno.
Precisamente, Strauss Zelnick CEO di Take-Two - compagnia madre di Gearbox Software, autore di Borderlands - ha detto quali sono i piani dell'azienda.
Il commento su Borderlands 4 per Nintendo Switch 2
Zelnick, parlando con Game File, ha spiegato che Borderlands 4 per Nintendo Switch 2 è "fattibile" ma è attualmente in pausa perché al momento il team si sta focalizzando sul miglioramento delle versioni PC, Xbox e PlayStation.
"Abbiamo affrontato queste sfide e vogliamo assicurarci di aver perfezionato Borderlands 4 dal punto di vista del consumatore prima di portarlo su ulteriori piattaforme. Vogliamo essere ovunque si trovi il consumatore e abbiamo supportato Switch 2. Potete dedurre da ciò che stiamo facendo e da ciò che non stiamo facendo che le nostre piattaforme console principali rimangono Sony e Microsoft."
La priorità quindi non è Nintendo Switch 2, perlomeno fino a quando le altre versioni di Borderlands 4 non saranno al livello previsto dagli autori. Forse, una volta usciti tutti i DLC e gli aggiornamenti necessari, Gearbox Software potrebbe decidere di fare una "Complete Edition" anche per Nintendo Switch 2?
Nel frattempo, il CEO di IO Interactive assicura che 007 First Light per Nintendo Switch 2 non farà la fine di Borderlands 4.
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