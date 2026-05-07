ASUS rilancia sulle periferiche ROG: cashback attivo fino al 12 luglio su tastiere, mouse, cuffie e controller

ASUS ha attivato una nuova campagna cashback dedicata alle periferiche ROG, valida dal 27 aprile 2026 al 12 luglio 2026. Il funzionamento è lineare: acquistate uno dei prodotti inclusi nella promo entro la finestra indicata, poi registrate la richiesta di rimborso tra l'11 maggio 2026 e il 26 luglio 2026, caricando le informazioni richieste e la prova d'acquisto. Una volta completata la verifica, ASUS accrediterà il rimborso direttamente sul vostro conto bancario; la convalida può richiedere fino a 20 giorni lavorativi. In più, usando il codice referral tk95knEFfI in fase di richiesta cashback si ottiene un ulteriore 10% extra sul valore del rimborso, abbassando ancora di più il costo reale dei prodotti.

Mouse e Tastiere Fra i prodotti più convincenti c'è la ASUS ROG Azoth, tastiera gaming wireless in formato compatto da 75 tasti, con display OLED integrato, switch ROG NX rossi sostituibili, stabilizzatori curati e un'impostazione fortemente orientata alla personalizzazione. Il prezzo mostrato è 229,00€ e il rimborso previsto è di 20,00€ + 2,00€ dati dal codice referral per un cashback totale di 22,00€, così il costo effettivo scende a 207,00€. Puoi acquistarlo cliccando su questo link o nel box qui sotto. Sul fronte mouse, il ASUS ROG Harpe II Ace è una proposta da competizione con sensore ottico AimPoint Pro 42K, polling fino a 8K, tasti ottici e un peso di appena 48 grammi. Il prezzo esposto è 162,60€ e, considerando un rimborso di 40,00€ + 4,00€ dati dal codice referral per un cashback totale di 44,00€, il costo reale si abbassa a 118,60€. Puoi acquistarlo cliccando su questo link o nel box qui sotto.

Cuffie Per l'audio, le ASUS ROG Pelta restano una delle offerte più aggressive della promo: cuffie gaming wireless con connessione 2.4GHz e Bluetooth, driver da 50 mm placcati in titanio e compatibilità con PC, Mac, PlayStation, Switch e Android. Il prezzo mostrato è 103,49€ e, con 40,00€ + 4,00€ dati dal codice referral per un cashback totale di 44,00€, il costo effettivo scende a 59,49€. Puoi acquistarlo cliccando su questo link o nel box qui sotto. Le ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova sono invece auricolari gaming senza fili con audio 24 bit / 96 kHz, microfoni IA a conduzione ossea, cancellazione attiva del rumore e autonomia fino a 46 ore. Partono da 169,00€ e arrivano a un prezzo effettivo di 125,00€ grazie a 40,00€ + 4,00€ dati dal codice referral per un cashback totale di 44,00€. Puoi acquistarlo cliccando su questo link o nel box qui sotto.

Controller Xbox Da aggiungere alla lista c'è poi il ASUS ROG Raikiri II XBox, controller wireless pensato per Xbox, PC e Ally, con joystick TMR, polling a 1000 Hz, grilletti Dual-Mode, quattro pulsanti posteriori, tasti micro-switch e una batteria dichiarata fino a 50 ore. Il prezzo mostrato è 199,90€ e, con 50,00€ + 5,00€ dati dal codice referral per un cashback totale di 55,00€, il costo effettivo si porta a 144,90€. Puoi acquistarlo cliccando su questo link o nel box qui sotto. Nel complesso, questa promozione ASUS funziona bene perché non si limita a un piccolo taglio simbolico, ma incide in modo sensibile sul costo reale di accessori già forti per qualità e posizionamento. Se stavate pensando di aggiornare la vostra postazione con una tastiera premium, un mouse più competitivo, un nuovo comparto audio o un controller di livello superiore, la finestra che arriva fino al 12 luglio è quella giusta da sfruttare. L'importante è ricordarsi che l'acquisto da solo non basta: per ottenere davvero il vantaggio economico bisogna completare la registrazione del cashback entro il 26 luglio.