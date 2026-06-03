HITMAN: Absolution è scontatissimo su Instant Gaming, dopo 007: First Light, recupera questo storico titolo

Il gioco è stato sviluppato utilizzando la tecnologia proprietaria Glacier 2 , che permette di offrire un'esperienza più cinematografica e immersiva.

Su Instant Gaming, oggi, è disponibile una promozione che coinvolge HITMAN: Absolution, il titolo del 2012 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 93% per un costo finale di 1,70€ (IVA inclusa). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: HITMAN: Absolution segue le vicende dell'assassino originale, l'Agente 47, in quella che viene descritta come la sua missione più personale . Tradito dalla sua stessa Agenzia e braccato dalle forze di polizia, 47 si ritrova a dover sopravvivere in un mondo corrotto e ostile , mentre cerca disperatamente una forma di redenzione.

Ulteriori dettagli sul gioco

Uno degli elementi centrali di HITMAN: Absolution è la libertà di scelta. Il giocatore può decidere come affrontare ogni missione: seguire la propria preda, eliminarla immediatamente oppure cambiare strategia in corso d'opera. Grazie a un sistema di gioco evoluto e a una intelligenza artificiale avanzata, ogni approccio diventa possibile e il controllo dell'azione è completamente nelle mani del giocatore.

Il mondo di gioco è descritto come realistico e vivo, con ambientazioni ricche di dettagli, personaggi unici e dialoghi curati in stile cinematografico. Tra le meccaniche principali spiccano i travestimenti: l'Agente 47 può assumere l'identità di qualsiasi personaggio incontrato, neutralizzare la propria preda e indossarne gli abiti per infiltrarsi tra i nemici.