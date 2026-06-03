iOS 27 potrebbe introdurre una nuova modalità split-screen per adattare le app ai grandi schermi del futuro iPhone pieghevole

Apple starebbe lavorando a una nuova funzione per iOS 27 dedicata all'adattamento delle applicazioni su schermi di grandi dimensioni e in modalità orizzontale. L'indiscrezione proviene dal noto leaker "Fixed Focus Digital", che ha condiviso alcune informazioni sulla piattaforma cinese Weibo.

Secondo quanto riportato, la nuova funzionalità sarebbe chiamata "Parallel View" e avrebbe l'obiettivo di risolvere una delle principali limitazioni storiche di iOS: la gestione delle applicazioni su display ampi.

Il riferimento è alla funzione presente in HarmonyOS di Huawei, che consente alle applicazioni per smartphone di adattarsi automaticamente a schermi più grandi senza richiedere modifiche specifiche da parte degli sviluppatori.