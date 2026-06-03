iOS 27 potrebbe introdurre una nuova modalità split-screen per adattare le app ai grandi schermi del futuro iPhone pieghevole

Apple starebbe lavorando a una nuova funzione per iOS 27 dedicata all'adattamento delle applicazioni su schermi di grandi dimensioni e in modalità orizzontale. L'indiscrezione proviene dal noto leaker "Fixed Focus Digital", che ha condiviso alcune informazioni sulla piattaforma cinese Weibo.
Secondo quanto riportato, la nuova funzionalità sarebbe chiamata "Parallel View" e avrebbe l'obiettivo di risolvere una delle principali limitazioni storiche di iOS: la gestione delle applicazioni su display ampi.
Il riferimento è alla funzione presente in HarmonyOS di Huawei, che consente alle applicazioni per smartphone di adattarsi automaticamente a schermi più grandi senza richiedere modifiche specifiche da parte degli sviluppatori.
Le novità di iOS 27 strizzano l'occhio al futuro iPhone pieghevole?
Il leaker ha precisato che il termine "Parallel View" viene utilizzato come esempio per descrivere il tipo di soluzione che Apple starebbe sviluppando, e non come indicazione di una copia diretta della tecnologia Huawei. Secondo la fonte, Apple dispone già di un approccio simile su iPadOS, dove il sistema operativo gestisce l'adattamento delle applicazioni in modalità orizzontale a livello di sistema.
Una soluzione equivalente, tuttavia, non è mai stata implementata su iPhone. La nuova funzione sarebbe pensata soprattutto per il futuro iPhone pieghevole. Le indiscrezioni indicano che il dispositivo potrebbe essere dotato di uno schermo interno da 7,8", una dimensione che metterebbe in evidenza i limiti delle applicazioni iOS attuali.
Le novità di iOS 27 sarebbero state già confermate anche da Mark Gurman
Le nuove informazioni sembrano inoltre confermare precedenti indiscrezioni pubblicate dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg. Già a marzo, Gurman aveva riferito che iOS 27 avrebbe introdotto il supporto per l'utilizzo di due applicazioni affiancate sul display interno dell'iPhone pieghevole, con un'interfaccia ispirata a quella di iPad e barre di navigazione laterali nelle applicazioni compatibili.
Apple dovrebbe presentare ufficialmente iOS 27 durante la conferenza WWDC 2026 prevista per la fine del mese. Il sistema operativo dovrebbe poi arrivare sul mercato in autunno insieme agli iPhone 18 Pro e al primo iPhone pieghevole dell'azienda.
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