iOS 27, finalmente emergono le prime immagini di Siri: nuova interfaccia e app dedicata

Il debutto di iOS 27 si avvicina sempre di più, portando con sé anche la nuova Siri e tutte le funzionalità attese del suo aggiornamento. Dopo una serie di indiscrezioni, emergono finalmente i primi render che offrono un'idea più chiara di ciò che ci si può aspettare, inclusa la nuova app dedicata a Siri e il design generale dell'interfaccia. Specifichiamo che non si tratta di immagini ufficiali o di screenshot veri e propri , ma di render condivisi da Bloomberg in base alle informazioni visionate dalla testata. Chiaramente la versione finale potrebbe presentare alcune differenze, ma nel complesso dovrebbe mantenere questa impostazione generale.

Ecco com’è l’app di Siri

Come già anticipato in precedenza, la nuova app di Siri dovrebbe funzionare in modo simile ad altri chatbot già conosciuti. Potremmo descriverla come una sorta di ChatGPT con un tocco di Liquid Glass. Ebbene, gli utenti potranno interagire con Siri sia tramite testo che tramite voce. La chat è completa di cronologia, ma i messaggi possono eliminarsi automaticamente, se preferite. L'interfaccia è caratterizzata da tonalità scure con piccoli giochi di trasparenze, ma nulla di estremamente impattante.

L'interfaccia dell'app

In basso è presente la dicitura "Chiedi a Siri" con un'icona a forma di microfono, se volete passare alla modalità vocale. Se invece volete allegare immagini o altri file, è sufficiente selezionare l'icona a forma di graffetta, rendendo il tutto molto intuitivo. La nuova versione dell'assistente sarà dotata inoltre di riconoscimento dello schermo, nonché di una migliore comprensione del contesto personale dell'utente.

Render della nuova Siri

Se ad esempio chiedete alcune informazioni specifiche, Siri potrà recuperare informazioni dalle app Mail e Messaggi. Potete chiedere a Siri di ricordarvi quali sono i vostri orari disponibili per un appuntamento, prima di pianificare qualcosa nel calendario, oppure chiedere di scrivere e-mail o messaggi utilizzando le informazioni presenti sul dispositivo. Inoltre, la nuova Siri sarà direttamente integrata nella Dynamic Island. Basterà scorrere verso il basso della parte superiore dello schermo per aprire l'interfaccia "Cerca o chiedi".