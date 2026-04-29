iOS 27 si prepara a introdurre un nuovo strumento di editing foto basato su Apple Intelligence

In attesa di iOS 27 , versione che dovrebbe introdurre diverse novità partendo dalle nuove funzionalità di Siri, emergono nuovi dettagli su ulteriori aggiunte. Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, sarà disponibile un nuovo strumento per modificare le proprie foto basato su Apple Intelligence, il cui debutto dovrebbe avvenire anche su iPadOS 27 e macOS 27. Vediamo meglio i dettagli.

Ritaglia, infine, consente di modificare la prospettiva di un'immagine. Tuttavia, sembra che le ultime due opzioni arriveranno in ritardo, in quanto Apple avrebbe riscontrato delle difficoltà . Basti pensare che lo strumento Ripulisci continua a presentare criticità dopo un anno e mezzo, in particolare per quanto concerne l'accuratezza nel riempimento delle informazioni mancanti.

L'app Foto introdurrà, invece, la sezione "Strumenti Apple Intelligence" per modificare un'immagine. Tra le principali opzioni troveremo - secondo quanto riportato - Estendi, Migliora e Ritaglia . La prima consente di generare contenuti aggiuntivi oltre i bordi originali della foto , mentre la seconda sfrutta l'IA per ottimizzare automaticamente parametri come illuminazione, colore e altro ancora.

In attesa del nuovo assistente

La versione iOS 27 avrà un ruolo cruciale nel mostrare concretamente i progressi di Apple nel campo dell'intelligenza artificiale, dopo i rallentamenti degli ultimi anni, sia per quanto riguarda Apple Intelligence sia per la nuova Siri. Il debutto delle funzionalità più avanzate era atteso con iOS 26.4, ma l'assistente basato su Gemini avrebbe presentato diverse criticità.

Nei test interni il sistema non era risultato rapido nell'elaborare le richieste, con tempi di risposta più lunghi del previsto e risultati non sempre affidabili. Non ci resta che attendere; nel frattempo, è stata distribuita la quarta beta di iOS 26.5.