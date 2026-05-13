Trasferire file da iPhone ad Android è ancora più semplice: vediamo le novità in arrivo

Se un tempo passare da iPhone ad Android era un processo lungo e macchinoso, negli ultimi anni il trasferimento dei dati è diventato sempre più semplice, rapido e immediato. Adesso, Google ha annunciato ulteriori novità volte a semplificare ulteriormente il procedimento . Vediamo tutte le novità presentate in occasione dell'evento The Android Show, tenutosi ieri sera.

Trasferimento wireless ancora più immediato

Prima di tutto, Google ha collaborato con Apple per consentire il trasferimento wireless delle password e di altri dati, come messaggi, foto e altro ancora a partire da quest'estate su dispositivi Galaxy e Pixel. "Le vostre password, le foto, i messaggi, le app preferite, i contatti e persino il layout della schermata iniziale possono essere trasferiti in modalità wireless dal vostro iPhone al vostro nuovo dispositivo Android", ha scritto Google.

Quick Share e AirDrop

Ciò significa che non avrete bisogno di un cavo per trasferire i messaggi, ma potrete fare tutto direttamente in modalità wireless, semplificando e velocizzando nettamente il processo. "Questa nuova procedura wireless, che supporta anche il trasferimento dell'eSIM, sarà disponibile per la prima volta quest'anno sui dispositivi Samsung Galaxy e Google Pixel".