Trasferire file da iPhone ad Android è ancora più semplice: vediamo le novità in arrivo
Google rende ancora più semplice il passaggio da iPhone ad Android, grazie al trasferimento wireless, mentre la compatibilità Quick Share/AirDrop arriverà anche su molti altri smartphone entro quest'anno.
Se un tempo passare da iPhone ad Android era un processo lungo e macchinoso, negli ultimi anni il trasferimento dei dati è diventato sempre più semplice, rapido e immediato. Adesso, Google ha annunciato ulteriori novità volte a semplificare ulteriormente il procedimento. Vediamo tutte le novità presentate in occasione dell'evento The Android Show, tenutosi ieri sera.
Trasferimento wireless ancora più immediato
Prima di tutto, Google ha collaborato con Apple per consentire il trasferimento wireless delle password e di altri dati, come messaggi, foto e altro ancora a partire da quest'estate su dispositivi Galaxy e Pixel.
"Le vostre password, le foto, i messaggi, le app preferite, i contatti e persino il layout della schermata iniziale possono essere trasferiti in modalità wireless dal vostro iPhone al vostro nuovo dispositivo Android", ha scritto Google.
Ciò significa che non avrete bisogno di un cavo per trasferire i messaggi, ma potrete fare tutto direttamente in modalità wireless, semplificando e velocizzando nettamente il processo. "Questa nuova procedura wireless, che supporta anche il trasferimento dell'eSIM, sarà disponibile per la prima volta quest'anno sui dispositivi Samsung Galaxy e Google Pixel".
Supporto Quick Share/AirDrop anche su altri smartphone
La novità più interessante riguarda l'interoperabilità tra Quick Share e AirDrop, per ora limitata a smartphone come il Galaxy S26. Quest'anno potranno usufruirne anche gli altri utenti Samsung (i modelli specifici verranno menzionati successivamente), Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi e Honor. Nel frattempo, è già possibile generare un codice QR che vi permetterà di condividere istantaneamente contenuti con dispositivi iOS tramite cloud.
Per utilizzare Quick Share e AirDrop, invece, è fondamentale assicurarsi che il supporto AirDrop funzioni, andando nelle Impostazioni, poi su Dispositivi Connessi e infine su Quick Share. Dovrete quindi attivare la condivisione di file con dispositivi Apple, così come su iPhone dovrete assicurarvi che il dispositivo sia visibile selezionando "Tutti per 10 minuti". Nel frattempo, vi invitiamo a consultare le principali novità annunciate all'evento The Android Show 2026.
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