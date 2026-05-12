The Android Show 2026: tutte le novità da Android 17 a Gemini Intelligence

Google ha presentato alcune delle principali novità in arrivo, dai nuovi laptop Googlebook alle funzionalità avanzate di Gemini Intelligence per agire in modo proattivo e portare a termine attività specifiche.

The Android Show 2026 si è appena concluso e ha svelato diverse novità legate ad Android una settimana prima dell'evento principale, il Google I/O 2026. Da Gemini con nuove funzioni IA avanzate a veri e propri dispositivi inediti, scopriamo di seguito tutti gli annunci principali.

Gemini Intelligence Partiamo da Gemini Intelligence, una piattaforma di IA agentica pensata per aiutare ulteriormente l'utente nelle attività quotidiane, il tutto garantendo "la vostra riservatezza dei dati e lasciandovi il pieno controllo", si legge. In poche parole, integra hardware di alta qualità e software per agire in modo proattivo e portare a termine attività specifiche, ad esempio effettuare prenotazioni o aggiungere prodotti specifici al carrello (ovviamente dovrete essere voi a confermare l'acquisto). "Immaginate di avere una lunga lista della spesa nell'app delle note. Basta tenere premuto il pulsante di accensione sopra la lista e chiedere a Gemini di creare un carrello con tutti gli articoli da consegnare a domicilio". A tal proposito, anche Chrome per Android sta per integrare Gemini in modo ancora più approfondito, quindi potrete porre domande o svolgere attività utilizzando le pagine web come contesto. Inoltre, con il completamento automatico di form, Gemini Intelligence userà i dati provenienti dalle app collegate al vostro account Google (tramite autorizzazione), rendendo la funzione ancora più fruibile. Un'altra novità è Gboard Rambler: basterà pronunciare il messaggio da voler inviare e Gemini si occuperà automaticamente di tutto, a prescindere dalle pause, dalle ripetizioni o da altre "sbavature". Infine, con Gemini Intelligence potrete utilizzare "Create My Widget", funzione che permette di creare widget personalizzati basati sulla vostra descrizione.

Googlebook L'azienda ha annunciato una categoria inedita di dispositivi, ovvero i Googlebook. Si tratta di laptop basati interamente su Gemini Intelligence, il cui debutto è previsto per questo autunno. In questo caso sono state presentate alcune funzioni, come "Magic Pointer" per porre rapidamente domande a Gemini e interagire con ciò che appare sullo schermo, o "Create Your Widget", di cui vi abbiamo parlato prima. Questi laptop si integrano perfettamente con gli smartphone Android, quindi potrete anche visualizzare qualsiasi applicazione mobile su uno schermo più grande. I primi partner annunciati sono Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo. Per ora non sono state svelate le caratteristiche complete, ma Google parla di un design di alta qualità e di una barra luminosa. Vi ricordate l'indicatore LED di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa? Si tratta proprio di quello; leggete qui per saperne di più.

Android 17 Passiamo ad Android 17, il protagonista più interessante di questo evento. Grazie alla collaborazione con Meta, sono stati introdotti diversi strumenti pensati per i creatori di contenuti. Prima di tutto, è stata annunciata Screen Reactions, una funzione che consente di registrare contemporaneamente se stessi e lo schermo dello smartphone, senza quindi dover ricorrere ad altri software. Questa novità sarà disponibile questa estate su dispositivi Pixel. Un'altra novità riguarda l'app Edits di Instagram, più precisamente la funzione "Smart Enhance" per migliorare la qualità di foto e video grazie all'IA. "Sound Separation", invece, isolerà le tracce audio relative a musica, rumori e vento. Per quanto concerne l'interoperabilità tra Quick Share e AirDrop, quest'anno potranno usufruirne anche gli utenti Samsung, Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi e Honor. Nel frattempo, è già possibile generare un codice QR che vi permetterà di condividere istantaneamente contenuti con dispositivi iOS tramite cloud. Trasferire i dati tra iPhone e Android sarà molto più semplice, grazie alle nuove funzionalità in sviluppo A tal proposito, il trasferimento di file da iOS ad Android è stato migliorato: è possibile trasferire in modalità wireless messaggi, password, foto e altro ancora a partire da quest'estate su dispositivi Galaxy e Pixel. Inoltre, è stato annunciato il formato APV (Advanced Professional Video), sviluppato con Samsung per smartphone come i recenti Galaxy S26 Ultra di Samsung e vivo X300 Ultra. Infine, Adobe Premiere arriverà ufficialmente su Android a partire da questa estate, con template ed effetti esclusivi per creare YouTube Shorts direttamente dall'app.

Benessere digitale Google ha presentato Pause Point, uno strumento pensato per gestire in modo sano l'uso compulsivo dello smartphone. "È facile posticipare la scadenza dei timer delle app, e il blocco totale non è sempre pratico. A volte serve una via di mezzo che incoraggi l'uso delle app con un obiettivo ben preciso". Pause Point In poche parole, la funzione impone letteralmente una pausa, durante la quale è possibile eseguire esercizi guidati di respirazione o visualizzare suggerimenti per app alternative e più sane. Infine, sono state annunciate nuove emoji 3D, chiamate Noto 3D, disponibili su smartphone Pixel entro la fine dell'anno.

Android Auto Novità anche per Android Auto, che accoglierà il design Material 3 Expressive con animazioni fluide, insieme al supporto per i widget. La navigazione immersiva, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza, renderà l'esperienza ancora più utile e dinamica. Google Maps diventa ancora più funzionale: domande complesse a Gemini e nuova navigazione immersiva Inoltre, alcune auto supportano ora i video in Full HD a 60 fps (BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Volvo e altre), con Dolby Atmos. Le funzionalità di Gemini Intelligence saranno accessibili su Android Auto entro la fine dell'anno, ma come sempre vi aggiorneremo per ulteriori novità. Per ora sono queste le principali funzionalità presentate, ma ci aspettiamo ulteriori annunci la prossima settimana. Vi ricordiamo che il Google I/O 2026, più precisamente il keynote principale, si terrà il 19 maggio alle ore 19:00. Anche in quel caso sarà possibile seguirlo attraverso il canale YouTube ufficiale di Google, ma vi aggiorneremo in tempo reale con tutte le novità. L'intelligenza artificiale continuerà sicuramente ad essere la protagonista indiscussa.