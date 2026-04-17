Google al lavoro su un laptop Pixel e sul sistema Pixel Glow, un indicatore LED in arrivo anche su smartphone

Secondo quanto emerso dall'ultima beta di Android 17, Google starebbe lavorando alla nuova funzione Pixel Glow, un sistema basato su indicatori LED per le notifiche, destinato sia agli smartphone che ai laptop.

La quarta beta di Android 17 ha rivelato delle possibili novità che verranno introdotte in futuro da Google. Sembra infatti che l'azienda stia lavorando a un laptop Pixel e a un nuovo sistema Pixel Glow, che potrebbe segnare il ritorno degli indicatori LED colorati per le notifiche. Come sempre, suggeriamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, in attesa di conferme concrete.

Cos'è Pixel Glow e a cosa serve A scoprire il nuovo sistema, chiamato Pixel Glow, sono stati i colleghi di Android Authority attraverso l'ultima beta di Android 17. La funzione viene descritta così: "Vivi il momento senza perdere il contatto con la realtà. Pixel Glow utilizza una luce e un colore tenui sul retro del dispositivo per informarti di attività importanti, quando è appoggiato a faccia in giù". Questa caratteristica riporta inevitabilmente indietro di qualche anno, quando diversi smartphone utilizzavano LED colorati, spesso anche personalizzabili, per distinguere le varie notifiche. Pixel Glow Si tratterebbe quindi di una "novità" piuttosto interessante e utile, ma in questo caso l'indicatore LED dovrebbe essere posizionato sulla parte posteriore dello smartphone. Ricordiamo che già nella seconda beta era comparsa la funzione "Light Animations", che probabilmente potrebbe coincidere con questa stessa novità. Come già detto, si tratta di informazioni da prendere con le pinze; dai render CAD dei Pixel 11 non notiamo particolari luci posteriori, ad eccezione del classico flash, quindi restiamo in attesa di ulteriori informazioni. Anche il Google Pixel 11 Pro si mostra nei nuovi render CAD: vediamo com'è