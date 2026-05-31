Xbox Game Pass riceve un altro gioco a sorpresa a giugno: ora sono 11 i titoli confermati

Si prospetta un mese decisamente ricco per Xbox Game Pass a giugno, visto che ci sono già 11 giochi già confermati come in arrivo nel catalogo compreso uno aggiunto a sorpresa di recente, e questo per quanto riguarda solo i titoli già noti, mentre diversi altri verranno annunciati solo in seguito.

Il gioco aggiunto nelle ore scorse all'elenco è Solarpunk, una particolare avventura con elementi survival dall'aspetto decisamente "cozy", che verrà introdotta direttamente all'interno del catalogo di Game Pass l'8 giugno, al lancio, arrivando in tale giorno su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Solarpunk è stato annunciato nel corso dei Cozy Game Awards e mette in scena un'avventura basata su agricoltura e autosufficienza in un'ambientazione molto rilassante, tra nuvole e terre sospese, all'insegna dell'ecologia e della sostenibilità ambientale.