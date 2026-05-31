Xbox Game Pass riceve un altro gioco a sorpresa a giugno: ora sono 11 i titoli confermati

Si prospetta un mese decisamente ricco per Xbox Game Pass a giugno, visto che ci sono già 11 giochi già confermati come in arrivo nel catalogo compreso uno aggiunto a sorpresa di recente, e questo per quanto riguarda solo i titoli già noti, mentre diversi altri verranno annunciati solo in seguito.
Il gioco aggiunto nelle ore scorse all'elenco è Solarpunk, una particolare avventura con elementi survival dall'aspetto decisamente "cozy", che verrà introdotta direttamente all'interno del catalogo di Game Pass l'8 giugno, al lancio, arrivando in tale giorno su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
Solarpunk è stato annunciato nel corso dei Cozy Game Awards e mette in scena un'avventura basata su agricoltura e autosufficienza in un'ambientazione molto rilassante, tra nuvole e terre sospese, all'insegna dell'ecologia e della sostenibilità ambientale.
Vediamo i giochi già confermati, con molti debutti
Con l'aggiunta di Solarpunk, sono ora 11 i giochi confermati già come in arrivo su Game Pass nel mese di giugno, e questo ancora prima degli annunci ufficiali che arriveranno nei prossimi giorni da parte di Microsoft a dare il quadro completo della situazione.
Molti altri giochi si aggiungeranno infatti al catalogo attraverso le due ondate previste per questo mese, ma dobbiamo aspettare le comunicazioni ufficiali per conoscerli tutti.
Nel frattempo, questi sono i titoli confermato per giugno su Game Pass, compresi quelli già annunciati con la seconda ondata di titoli di maggio:
- Final Fantasy 6 - 2 giugno (Ultimate, Premium, PC)
- Jurassic World Evolution 3 - 2 giugno (Ultimate, Premium, PC)
- The Elder Scrolls Online - 2 giugno (Ultimate, PC)
- Solarpunk - 8 giugno (Ultimate, PC)
- Beastro - 11 giugno (Ultimate, PC)
- Frog Sqwad - 11 giugno (Ultimate, PC)
- Starseeker: Astroneer Expeditions - 11 giugno (Ultimate, PC)
- Denshattack! - 17 giugno (Ultimate, PC)
- Shift at Midnight - 17 giugno (Ultimate, PC)
- RV There Yet? - giugno (Ultimate, PC)
- Vapor World: Over The Mind (Ultimate, PC)
Si tratta di ben 8 lanci al day one per il mese di giugno su Game Pass, a cui vanno aggiunti gli altri titoli che verranno annunciati nei prossimi giorni, con la prima mandata che dovrebbe essere svelata la prossima settimana.
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