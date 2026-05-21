Microsoft ha cancellato Xbox Game Pass Family Plan a causa di EA?

Stando ad alcune voci, Microsoft avrebbe cancellato Xbox Game Pass Family Plan a causa di Electronic Arts, che si sarebbe opposta al progetto per via dell'impatto che un sistema di condivisione simile avrebbe avuto sui titoli del catalogo di EA Play.
Come ricorderete, si è parlato in diverse occasioni del Family Plan, ovverosia un piano in abbonamento pensato per consentire ai diversi membri di una famiglia di accedere al medesimo catalogo di contenuti a fronte di una sottoscrizione a prezzo ridotto.
Pur essendo stato testato in alcuni territori, tuttavia, il tier in questione è sparito nel nulla e pare appunto che dietro la decisione di accantonarlo ci siano le rimostranze di Electronic Arts, che non voleva rendere disponibili i giochi di EA Play a queste condizioni.
Nella versione sperimentata in Irlanda e in Colombia, il servizio Microsoft consentiva fino a quattro utenti di condividere il costo dell'abbonamento e accedere alla medesima libreria, andando a rendere ancora più competitiva questa piattaforma.
Rivedremo una soluzione del genere?
Il recente annuncio di Xbox Game Pass Starter Edition ha confermato la volontà della nuova CEO di Xbox, Asha Sharma, di offrire agli utenti diverse opzioni per accedere al servizio, così da personalizzarlo in base alle esigenze individuali.
Ebbene, nell'ambito delle tante novità legate al rilancio del brand Xbox esiste la possibilità che il Family Plan rispunti fuori in qualche modo, magari forte di una selezione dei giochi differente che possa andar bene a tutte le parti coinvolte.
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