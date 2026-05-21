Microsoft ha cancellato Xbox Game Pass Family Plan a causa di EA?

Stando ad alcune voci, Microsoft avrebbe cancellato Xbox Game Pass Family Plan a causa di Electronic Arts, che si sarebbe opposta al progetto per via dell'impatto che un sistema di condivisione simile avrebbe avuto sui titoli del catalogo di EA Play.

Come ricorderete, si è parlato in diverse occasioni del Family Plan, ovverosia un piano in abbonamento pensato per consentire ai diversi membri di una famiglia di accedere al medesimo catalogo di contenuti a fronte di una sottoscrizione a prezzo ridotto.

Pur essendo stato testato in alcuni territori, tuttavia, il tier in questione è sparito nel nulla e pare appunto che dietro la decisione di accantonarlo ci siano le rimostranze di Electronic Arts, che non voleva rendere disponibili i giochi di EA Play a queste condizioni.

Nella versione sperimentata in Irlanda e in Colombia, il servizio Microsoft consentiva fino a quattro utenti di condividere il costo dell'abbonamento e accedere alla medesima libreria, andando a rendere ancora più competitiva questa piattaforma.