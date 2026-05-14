La community di GTA 6 non si ferma: un’email di Best Buy riapre le speculazioni sull'apertura dei preordini

La community di GTA 6 non si arrende e continua a cercare indizi su quando Rockstar Games farà i suoi prossimi annunci. Prima o poi ce la faranno, visto che la data d'uscita ufficiale, fissata al 19 novembre 2026, si avvicina sempre più. Dopo le recenti teorie sull'arrivo del terzo trailer del gioco il 12 maggio 2026, chiaramente sbagliate, l'attenzione si è ora spostata su una email inviata da Best Buy ad alcuni membri del suo programma di affiliazione.
L'email di Best Buy
Secondo quanto riportato da diversi utenti online, il rivenditore avrebbe notificato agli affiliati la disponibilità futura dei link promozionali dedicati ai preordini di GTA 6. I link affiliati consentono a chi li utilizza di ottenere una piccola percentuale sulle vendite generate attraverso quel collegamento.
Nella comunicazione si farebbe riferimento a una campagna attiva tra il 18 e il 21 maggio 2026. Questo ha portato parte della community a ipotizzare che i pre-order del gioco possano essere aperti nello stesso periodo, dato che i link affiliati avrebbero senso soltanto con le prenotazioni già disponibili.
L'email in questione pare essere autentica: diversi utenti hanno condiviso online immagini e video della comunicazione ricevuta. Resta però da capire se le tempistiche indicate riflettano effettivamente i piani di Rockstar Games oppure se si tratti di informazioni preliminari o non definitive da parte del rivenditore.
Rispetto ad altre teorie circolate negli ultimi giorni, considerate da molti poco credibili, questa ipotesi viene ritenuta più plausibile proprio perché collegata a una catena commerciale riconosciuta, non sicuramente prona a fare scherzi nelle sue comunicazioni ufficiali. Al momento, tuttavia, né Rockstar Games né Take-Two Interactive hanno confermato l'apertura dei preordini o annunciato nuovi trailer dedicati al gioco.
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