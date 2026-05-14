La community di GTA 6 non si ferma: un’email di Best Buy riapre le speculazioni sull'apertura dei preordini

La community di GTA 6 non si arrende e continua a cercare indizi su quando Rockstar Games farà i suoi prossimi annunci. Prima o poi ce la faranno, visto che la data d'uscita ufficiale, fissata al 19 novembre 2026, si avvicina sempre più. Dopo le recenti teorie sull'arrivo del terzo trailer del gioco il 12 maggio 2026, chiaramente sbagliate, l'attenzione si è ora spostata su una email inviata da Best Buy ad alcuni membri del suo programma di affiliazione.