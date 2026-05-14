La Collector's Edition di Elden Ring Nightreign è in offerta su Amazon praticamente al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante sulla Collector's Edition di Elden Ring Nightreign per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 51% che fa calare il prezzo a 97,74€ (20 centesimi in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistare questa speciale versione cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il banner qui sotto: La Collector's Edition di Elden Ring Nightreign include il gioco base in formato disco per console, insieme al DLC che espanderà ulteriormente l'esperienza con nuovi contenuti.
All'interno della confezione si trovano anche una spettacolare statua del Selvaggio alta 25 centimetri, uno Steelbook da collezione, un artbook con copertina rigida di 40 pagine, otto carte dei Crepuscolari e la colonna sonora digitale ufficiale.
Ulteriori dettagli sul gioco
In Elden Ring Nightreign i giocatori sono chiamati a collaborare per affrontare le insidie che emergono durante la notte, con la possibilità di giocare in cooperativa fino a tre partecipanti.
Ogni eroe disponibile possiede abilità e caratteristiche uniche che permettono di adottare stili di gioco differenti. Se utilizzati insieme, i poteri dei personaggi possono combinarsi e generare sinergie molto efficaci contro i nemici più pericolosi.
L'avventura si svolge in un mondo dinamico che cambia a ogni sessione, dove una minaccia ambientale costante rende ogni partita imprevedibile. Al termine di ogni notte i giocatori dovranno affrontare un gigantesco boss, mettendo alla prova strategia, coordinazione e capacità di sopravvivenza. Qui la nostra recensione.
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