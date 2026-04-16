Elden Ring Nightreign Seekers Edition per PS5 è al minimo storico su Amazon

Se non hai ancora recuperato Elden Ring Nightreign o sei un collezionista, su Amazon puoi trovare la versione Seekers Edition per PS5 a 32,23 € rispetto al prezzo mediano di 36,32 €, permettendoti di risparmiare l'11%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Specifichiamo che in questo caso il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

I contenuti della Seekers Edition

Questa edizione include diversi contenuti esclusivi, come una confezione Steelbook, l'artbook digitale e la colonna sonora digitale. Elden Ring Nightreign è la nuova avventura di FromSoftware che punta sulla cooperazione. Potrai quindi unirti ad altri compagni per affrontare i pericoli del gioco, grazie a una modalità cooperativa fino a tre giocatori. Potrai sfruttare delle abilità uniche e stili di combattimento distinti in base alle tue preferenze. Nel complesso, la formula è solida e offre tanti contenuti a tema Elden Ring.

La narrazione è particolarmente soddisfacente, mentre alcune battaglie sono davvero straordinarie. Tuttavia, la modalità in giocatore singolo è troppo punitiva e le partite rischiano di diventare ripetitive. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.