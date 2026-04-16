TSMC alza le previsioni: nel 2026 i ricavi aumenteranno ancora grazie all'IA

L'azienda prevede ora un incremento dei ricavi superiore al 30% su base annua , superando la precedente stima che si fermava poco sotto questa soglia. Parallelamente, è stato confermato un aumento della spesa in conto capitale, che dovrebbe collocarsi nella fascia alta della guidance compresa tra 52 e 56 miliardi di dollari (circa 48-52 miliardi di euro).

I dati TSMC

Nel primo trimestre del 2026, TSMC ha registrato un utile netto record pari a 572 miliardi e mezzo di dollari taiwanesi, equivalenti a circa 16 miliardi e 900 milioni di euro, con una crescita del 58% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta dell'ottavo trimestre consecutivo con incremento a doppia cifra, sostenuto in larga parte dalla domanda di chip avanzati destinati a sistemi di IA.

Il CEO di TSMC, C.C. Wei

Il CEO C.C. Wei ha sottolineato come la richiesta legata all'intelligenza artificiale rimanga estremamente elevata, nonostante le incertezze macroeconomiche legate alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. L'azienda ha comunque adottato un approccio prudente nella pianificazione, considerando i possibili impatti sulla catena di approvvigionamento.

Uno dei principali ambiti di espansione riguarda la produzione a 3 nanometri, tecnologia chiave per i chip di nuova generazione. TSMC sta ampliando la capacità produttiva in Taiwan, Stati Uniti e Giappone, con l'obiettivo di aumentare i volumi tra il 2027 e il 2028. In particolare, negli Stati Uniti è previsto un investimento complessivo di 165 miliardi di dollari, pari a circa 153 miliardi di euro, destinato allo sviluppo di impianti produttivi in Arizona.

Nel trimestre, i chip a 3 nanometri hanno rappresentato circa il 25% dei ricavi complessivi, in forte crescita rispetto al 6% registrato nel terzo trimestre del 2023. Le previsioni per il trimestre in corso indicano vendite comprese tra 36 e 37 miliardi di euro, in netto aumento rispetto ai 28 miliardi dello stesso periodo del 2025.

L'onda dell'IA spinge i giganti dei semiconduttori nel primo trimestre del 2026: mentre TSMC registra profitti record, Samsung guida la crescita con un impressionante +81% (Fonte immagine: Reuters)

La crescente domanda di chip ad alte prestazioni ha contribuito anche alla crescita del valore di mercato dell'azienda, che ha raggiunto circa 1.580 miliardi di euro, consolidando il vantaggio rispetto ai principali concorrenti asiatici. Le azioni quotate a Taipei hanno registrato un incremento significativo dall'inizio dell'anno.

Nonostante il contesto internazionale complesso, TSMC ha dichiarato di disporre di scorte di sicurezza per materiali critici come elio e idrogeno, oltre a una rete diversificata di fornitori. Questo dovrebbe limitare eventuali interruzioni produttive nel breve periodo.