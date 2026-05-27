Smartphone con prezzi record in Europa, ma il mercato continua a crescere

A sostenere il mercato hanno contribuito sia la domanda degli utenti finali sia l'incremento delle scorte da parte dei distributori , che stanno cercando di anticipare possibili rincari e problemi di disponibilità nei prossimi mesi. La situazione appare però piuttosto fragile, soprattutto a causa delle tensioni sul mercato delle memorie, considerate uno dei principali rischi per il settore nella seconda metà dell'anno. Parallelamente, continua a cambiare anche il mix dei dispositivi venduti. Gli smartphone economici stanno perdendo spazio, mentre cresce il peso dei modelli premium e di fascia medio-alta.

Il mercato smartphone europeo continua a mostrare segnali di tenuta nonostante le difficoltà legate alla catena di approvvigionamento e l'aumento dei costi produttivi. Secondo gli ultimi dati pubblicati da Omdia, nel primo trimestre del 2026 le spedizioni in Europa, esclusa la Russia, hanno raggiunto 33 milioni di unità, registrando una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Samsung resta leader, Apple cresce con iPhone 17

Samsung mantiene la prima posizione nel mercato europeo grazie a 12 milioni e 600 mila smartphone distribuiti nel trimestre, in crescita del 3%. A trainare i volumi sono stati soprattutto i forti sconti applicati al Galaxy A16 4G, utilizzati per compensare il rinvio di alcuni modelli molto attesi come Galaxy S26, Galaxy A57 e Galaxy A37.

L'andamento del prezzo medio degli smartphone in Europa

Anche Apple continua a rafforzarsi in Europa. L'azienda di Cupertino ha registrato una crescita del 9%, raggiungendo 8 milioni e 800 mila iPhone distribuiti. Secondo Omdia, i risultati sono stati sostenuti dalla forte domanda per la serie iPhone 17 e dal contributo dei modelli più accessibili come iPhone 15 e iPhone 16e. Particolarmente rilevante il fatto che Apple abbia ottenuto questi risultati pur riducendo sconti e promozioni rispetto agli anni precedenti, segnale di una domanda ancora molto stabile nel segmento premium.

Xiaomi resta invece al terzo posto ma registra un calo del 15%, fermandosi a 4 milioni e 500 mila unità. L'azienda sarebbe stata colpita più rapidamente dai problemi di approvvigionamento, anche se il prezzo medio di vendita dei suoi smartphone è aumentato del 21% grazie alle buone performance delle serie Xiaomi 17 e 15T, soprattutto nei mercati di Francia, Germania e Spagna.

Uno dei dati più significativi riguarda il prezzo medio degli smartphone venduti in Europa, che ha raggiunto il livello record di 580 euro. La crescita è stata favorita dalla riduzione dei dispositivi sotto i 200 euro, ormai scesi al 25% delle spedizioni complessive, minimo storico per il mercato europeo. Molti produttori stanno infatti spostando l'attenzione verso dispositivi di fascia medio-alta, considerati più redditizi e meno esposti alla forte competizione sui prezzi. Anche brand tradizionalmente focalizzati sul segmento economico stanno cercando di rafforzarsi nelle categorie premium.

Tra le aziende in maggiore crescita Omdia conferma HONOR, che ha aumentato le spedizioni di oltre il 60% rispetto al primo trimestre del 2025, ampliando la propria offerta nelle fasce di prezzo inferiori. Crescono anche Motorola e OPPO, sostenute soprattutto dai risultati ottenuti nei mercati dell'Europa meridionale e orientale.

Nonostante il trimestre positivo, Omdia mantiene però una previsione prudente per il resto del 2026. Gli analisti stimano un calo del 12% delle spedizioni annuali in Europa, con la contrazione concentrata soprattutto nella seconda metà dell'anno.