Nintendo Switch 2 traina le vendite hardware negli USA ad aprile e compensa il calo di PS5 e Xbox Series X|S

Ad aprile Nintendo Switch 2 ha registrato un altro mese di vendite elevate negli Stati Uniti, imponendosi nuovamente come la console più acquistata sia per unità vendute sia per ricavi in dollari, contribuendo in modo decisivo alla crescita dell'intero mercato hardware.
Secondo i dati condivisi da Matt Piscatella di Circana, i ricavi del segmento hardware negli USA sono aumentati del 34% su base annua. Un risultato raggiunto soprattutto grazie alla console di Nintendo, considerando che tutte le concorrenti hanno invece registrato cali significativi: le vendite di Nintendo Switch sono diminuite del 69% anno su anno, quelle di Xbox Series X|S del 43% e quelle di PS5 del 30%.
PS5 rallenta ma sta andando meglio di PS4
PS5 è stata la seconda console più acquistata. Nonostante il calo fisiologico, probabilmente influenzato anche dal recente aumento di prezzo dell'intera linea, la console risulta ancora avanti del 2% rispetto al percorso commerciale di PS4 nello stesso periodo del suo ciclo vitale.
Nintendo Switch 2, dal canto suo, nei primi undici mesi dal lancio ha venduto l'11% in più rispetto alla prima Switch. La quota mensile di Nintendo nella spesa hardware ha raggiunto, alla fine di aprile 2026, il livello più alto dai risultati registrati nel luglio 2025. Sarà interessante osservare l'andamento della console nella seconda metà dell'anno, soprattutto se dovessero trovare conferma le voci su un possibile remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time in uscita entro il 2026.
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