Nintendo Switch 2 traina le vendite hardware negli USA ad aprile e compensa il calo di PS5 e Xbox Series X|S

Ad aprile Nintendo Switch 2 ha registrato un altro mese di vendite elevate negli Stati Uniti, imponendosi nuovamente come la console più acquistata sia per unità vendute sia per ricavi in dollari, contribuendo in modo decisivo alla crescita dell'intero mercato hardware.

Secondo i dati condivisi da Matt Piscatella di Circana, i ricavi del segmento hardware negli USA sono aumentati del 34% su base annua. Un risultato raggiunto soprattutto grazie alla console di Nintendo, considerando che tutte le concorrenti hanno invece registrato cali significativi: le vendite di Nintendo Switch sono diminuite del 69% anno su anno, quelle di Xbox Series X|S del 43% e quelle di PS5 del 30%.