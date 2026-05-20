Arriva la Stagione 6 di Sonic Rumble Party, con tanti nuovi contenuti

Sonic Rumble Party si aggiorna con l'arrivo della sesta stagione , a tema Space Rangers , che introduce una serie di contenuti aggiuntivi distribuiti tra modalità diverse. Sul fronte degli stage, la modalità Ring Survival ottiene "Desert Ruins Run 3", "Pinball Carnival Survival" e "Frozen Factory Ring Battle 2", mentre la Party Rumble aggiunge "Attack of the Death Egg Robot" e "Block Step Blitz". Nuove sfide a tempo sono state inserite anche per "Sky Sanctuary Run 2" e "Green Hill Run 3".

Tutte le novità

Sul fronte del bilanciamento, il team ha aumentato la velocità di movimento di varie abilità , tra cui Bomb Dash, Yellow Drill, Cyclone Dash, Race Car e molte altre, per un totale di oltre venti skill coinvolte.

La stagione introduce anche un nuovo puzzle, ottenibile tramite capsule giocattolo e privo di limite di tempo, e aggiorna il contenuto del Pass Stagionale con le skin "Space Ranger Tails", "Pixel Amy" e due nuovi compagni. Tra le novità cosmetiche acquistabili separatamente figurano la skin "Space Ranger Sonic", frammenti per "Gold Style Knuckles", "Detective Cream", "Captain Vector" e "Ruby Silver". Chi colleziona tutti i Frammenti della stagione sblocca una ricompensa speciale: la skin AI Racer Sonic.

Novità anche sul fronte della progressione: i frammenti ottenibili dalle Claw Machine giornaliere e dalle missioni settimanali aumentano, e ulteriori acquisti giornalieri di frammenti sono ora disponibili nel Ring Shop.

Torna infine la modalità speciale Hyper Boost Battle, caratterizzata da velocità di movimento aumentata. Il primo ciclo è fissato dal 25 al 29 maggio; in seguito la modalità sarà disponibile ogni settimana nei giorni feriali. Le stanze personalizzate si aggiornano con la possibilità di giocare gli stage Party Rumble nelle partite private. Chiudono le note alcuni aggiustamenti all'interfaccia e la rinomina di alcuni oggetti cosmetici.