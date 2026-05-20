Dead as Disco su Instant Gaming a 18€ per PC Steam: il ritmo non perdona nemmeno negli sconti

Su Instant Gaming è disponibile Dead as Disco per PC Steam a 14,89€ IVA esclusa, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino. Il titolo mescola azione e meccaniche ritmiche, costruendo i combattimenti attorno alla musica e al timing preciso degli input. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo di listino è di 24€. Con l'offerta attuale il costo finale è di 18,17€ IVA inclusa, con un risparmio di 5,83€ rispetto al prezzo ufficiale e uno sconto del 24,3%.