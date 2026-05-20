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Dead as Disco su Instant Gaming a 18€ per PC Steam: il ritmo non perdona nemmeno negli sconti

Quando un gioco ti chiede di seguire il beat, anche il prezzo sembra andare a tempo.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   20/05/2026
Dead ad Disco
Dead as Disco
Dead as Disco
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Su Instant Gaming è disponibile Dead as Disco per PC Steam a 14,89€ IVA esclusa, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino. Il titolo mescola azione e meccaniche ritmiche, costruendo i combattimenti attorno alla musica e al timing preciso degli input. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo di listino è di 24€. Con l'offerta attuale il costo finale è di 18,17€ IVA inclusa, con un risparmio di 5,83€ rispetto al prezzo ufficiale e uno sconto del 24,3%.

Azione e musica nello stesso sistema

Dead as Disco costruisce il gameplay attorno al ritmo, trasformando combattimenti e movimenti in sequenze sincronizzate con la colonna sonora. Non si tratta di un semplice elemento estetico, ma del cuore stesso del sistema di gioco.

Il risultato è un'esperienza che richiede precisione e tempismo, con uno stile visivo riconoscibile e una struttura pensata per chi cerca qualcosa di meno convenzionale rispetto agli action tradizionali. A questo prezzo su Instant Gaming, resta una proposta interessante per chi vuole qualcosa che esca dagli schemi classici del genere. Qui le nostre impressioni.

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