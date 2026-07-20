Masters of the Universe ha una data d'uscita in streaming su Prime Video ed è vicinissima

Amazon ha annunciato la data di uscita di Masters of the Universe , il nuovo film live action su He-Man e compagni, all'interno del catalogo di Prime Video , ed è davvero vicinissima: sarà disponibile dal 22 luglio per gli abbonati al servizio.

Film in arrivo insieme all'aggiornamento al gioco su Luna

Diretto da Travis Knight e basato su un adattamento firmato da Chris Butler, subentrato ad altre sceneggiature precedenti, Masters of the Universe ha avuto un percorso piuttosto accidentato, considerando che la produzione era partita da Netflix ed è poi passata a Warner Bros. e Sony Pictures, prima di arrivare definitivamente ad Amazon MGM nel 2024.

Protagonista del film è Nicholas Galitzine che interpreta Adam Glenn, alter-ego di He-Man, che si ritrova impegnato in prima linea a proteggere il suo pianeta natale, Eternia, dall'attacco del malvagio Skeletor, interpretato da Jared Leto.

Nella nostra recensione di Masters of the Universe abbiamo definito il film una "lettera d'amore alla nostra infanzia", e in effetti sul fronte della rievocazione nostalgica e il recupero di personaggi, ambientazioni e soggetti dall'originale funziona molto bene. Dal 22 luglio, potrà essere visto anche comodamente da casa, attraverso il catalogo di Prime Video.

Contestualmente, su Amazon Luna verrà aggiornato anche Masters of the Universe: Legends Unite, il videogioco che rientra nel catalogo di Luna GameNight in procinto di espandersi con due nuovi personaggi giocabili e altri contenuti.