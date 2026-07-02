Svelati i 12 giochi gratis di luglio con Amazon Prime Gaming e grandi novità su Luna

Come sempre, si tratta di titoli per PC che possono essere scaricati presso varie piattaforme online, come segnalato nell'elenco qui sopra. I primi tre sono già disponibili da oggi, 2 luglio .

Partiamo intanto con i 12 titoli gratis scaricabili da tutti coloro che hanno un abbonamento Prime:

Amazon comunica le novità in arrivo nel mese di luglio per quanto riguarda il catalogo di Luna e i tradizionali giochi gratis che vengono regalati agli abbonati a Prime Gaming , la sottoscrizione inclusa in Amazon Prime, che in questo caso presenta ben 12 titoli in arrivo.

Il catalogo di Luna si espande ancora

Grandi novità riguardano poi il catalogo di Luna, il servizio di gioco in streaming da parte di Amazon, che di mese in mese sta espandendo la libreria di giochi utilizzabili dagli utenti all'interno dei vari tier previsti.

Un'immagine sui giochi Prime Gaming di luglio 2026

Anche l'abbonamento Luna Standard è incluso all'interno di Amazon Prime, che dunque offre davvero numerose novità interessanti ogni mese per chi possiede la sottoscrizione generale per la piattaforma.

Le aggiunte di questo mese a Luna sono le seguenti:

Courtroom Chaos: Starring Arnold Schwarzenegger (GameNight)

Centipede Swarm (GameNight)

Jackbox Party Pack 8 (GameNight)

Angry Birds Mystery Island (GameNight)

Dispatch

Sonic Mania Plus

LEGO: Indiana Jones: The Original Adventures

YouTuber's Life

Arcade Paradise

I primi tre fanno parte della serie GameNight, appositamente studiata per offrire dei titoli casual e multiplayer da fruire con altri utenti attraverso il servizio, mentre gli altri dovrebbero essere già disponibili su Luna Standard.

Particolarmente interessanti sono Dispatch, la particolare avventura narrativa su super-eroi e lavoro di ufficio, con elementi gestionali, e Sonic Mania Plus che rilancia la classica icona di Sega.