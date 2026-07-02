Final Fantasy 7 Revelation sembra avere almeno un'espansione della storia

La piattaforma di Epic Games ha infatti riferito che sono previsti diversi DLC per Final Fantasy 7 Revelation, e fin qui tutto sarebbe abbastanza nella norma, ma anche una vera e propria espansione con elementi narrativi, vista la presenza di un Pass specifico, come possiamo vedere nel backend dello store .

Aggiunte inedite alla storia?

In pratica, tra i prodotti collegati a Final Fantasy 7 Revelation su Epic Games Store sono emersi vari DLC numerati dall'1 al 9, che potrebbero però rappresentare semplicemente oggetti, cosmetici e altri elementi minori.

Oltre ai bonus per le prenotazioni sono inoltre emerse le edizioni Premium e Digital Contents, ma soprattutto ha catturato l'attenzione l'esistenza di questo misterioso Pass.

Si tratterebbe del Final Fantasy 7 Revelation Story Expansion Pass, che dal nome sembra indicare un pacchetto contenente almeno un'espansione della storia, ma non è chiaro se possa avere ulteriori elementi all'interno.

Square Enix non ha ancora annunciato nulla al riguardo, ma a questo punto sembra possibile che la terza parte dell'operazione Remake possa avere ulteriori aggiunte che arricchiscono la storia di base. In effetti, il director aveva mantenuto aperta la possibilità di espansioni e DLC ad arricchire il nuovo capitolo e a questo punto attendiamo eventuali annunci. Nel frattempo, abbiamo visto perché per Final Fantasy 7 Revelation Square Enix non ha voluto usare Unreal Engine 5.