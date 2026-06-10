Final Fantasy 7 Revelation potrebbe ricevere dei DLC dopo il lancio, forse incentrati sugli spin-off

Hamaguchi ha spiegato che l'obiettivo principale del team è offrire una conclusione all'altezza per la trilogia dei remake. Tuttavia, se dopo il lancio dovessero arrivare numerose richieste, gli sviluppatori potrebbero valutare l'idea di approfondire aspetti dell'universo narrativo non trattati nei tre capitoli principali, "inclusi elementi dai giochi spin‑off" .

Square Enix è aperta alla possibilità di realizzare DLC a pagamento per Final Fantasy 7 Revelation , qualora ci fosse sufficiente domanda da parte dei fan . A suggerirlo è il director Naoki Hamaguchi, che ha affrontato l'argomento in una recente intervista concessa a Famitsu.

Le parole di Hamaguchi

"Abbiamo ricevuto molte richieste anche per dei DLC di FFVII Rebirth. Tuttavia, abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per i giocatori investire tutte le nostre risorse di sviluppo in FFVII Liberation e pubblicarlo il prima possibile, invece di creare DLC in quel momento", ha detto Hamaguchi.



"Final Fantasy 7 Revelation concluderà la serie, ma se dopo l'uscita ci sarà una forte domanda da parte degli utenti, prenderemo seriamente in considerazione l'idea di soddisfare quelle richieste, approfondendo aspetti non ancora esplorati, inclusi elementi dei precedenti spin‑off."

L'universo di Final Fantasy 7 comprende diversi spin‑off che potrebbero fungere da base per contenuti aggiuntivi. Tra questi spicca Dirge of Cerberus, action incentrato su Vincent Valentine e ambientato tre anni dopo gli eventi del gioco originale, ma non è l'unico tassello potenzialmente adattabile.

In ogni caso, si tratta di discorsi prematuri: eventuali DLC verranno valutati solo dopo il debutto di Final Fantasy 7 Revelation, atteso nella primavera 2027 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.