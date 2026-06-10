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I giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di giugno sono stati annunciati ufficialmente

Il catalogo del PlayStation Plus Extra e Premium si espanderà tra pochissimi giorni: Sony ha annunciato i nuovi giochi PS4 e PS5 di giugno per gli abbonati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/06/2026
Logo del PlayStation Plus

Come da programma, Sony ha svelato i nuovi giochi PS4, PS5 e i classici delle generazioni passate che entreranno a far parte del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium a partire da martedì 16 giugno.

La punta di diamante della line‑up di questo mese è Final Fantasy 16, l'ultimo capitolo della longeva saga di Square Enix. Gli abbonati potranno inoltre sfrecciare a tutta velocità nei livelli di Sonic X Shadow Generations, vivere le nuove disavventure di Max Caulfield in Life is Strange: Double Exposure oppure rilassarsi dedicandosi alla vita di campagna in Farming Simulator 25.

Tutti i giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium a giugno

Prima di elencare i titoli, ricordiamo che i giochi inclusi nei cataloghi Extra e Premium restano accessibili solo finché rimangono disponibili nel servizio. Si differenziano quindi dai giochi mensili dell'abbonamento Essential, che una volta riscattati rimangono legati all'account dell'utente e possono essere giocati in qualsiasi momento, purché la sottoscrizione resti attiva.

PlayStation Plus Extra

  • Destiny 2: Legacy Collection - PS4 e PS5 (già disponibile)
  • Final Fantasy 16 - PS5
  • Sonic X Shadow Generations - PS4 e PS5
  • Kingdom Come: Deliverance - PS4 e PS5
  • Life is Strange: Double Exposure - PS5
  • Farming Simulator 25 - PS5
  • Blades of Fire - PS5
  • Black Desert - PS5
Sul PlayStation Store sono iniziate le Offerte di Metà Anno, con migliaia di sconti su giochi PS4 e PS5 Sul PlayStation Store sono iniziate le Offerte di Metà Anno, con migliaia di sconti su giochi PS4 e PS5

PlayStation Plus Premium

  • Gitaroo Man - PS4 e PS5

Che ne pensate, siete soddisfatti della nuova line-up di giugno di PlayStation Plus Extra e Premium? O speravate in qualcosa di differente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

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