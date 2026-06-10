I giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di giugno sono stati annunciati ufficialmente

Come da programma, Sony ha svelato i nuovi giochi PS4, PS5 e i classici delle generazioni passate che entreranno a far parte del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium a partire da martedì 16 giugno.
La punta di diamante della line‑up di questo mese è Final Fantasy 16, l'ultimo capitolo della longeva saga di Square Enix. Gli abbonati potranno inoltre sfrecciare a tutta velocità nei livelli di Sonic X Shadow Generations, vivere le nuove disavventure di Max Caulfield in Life is Strange: Double Exposure oppure rilassarsi dedicandosi alla vita di campagna in Farming Simulator 25.
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