Gli sviluppatori di Creative Assembly hanno spiegato in un'intervista che Alien: Isolation 2 evolve la formula del primo capitolo senza tradirla: è questo l'approccio che il team ha adottato per la realizzazione del sequel, puntando su nuovi scenari, maggiore libertà e un sistema di tensione ancora più dinamico.

"Con il sequel volevamo espandere ed evolvere ciò che abbiamo fatto nel primo gioco", ha detto il creative director Al Hope. "Siamo passati dall'esperienza della scatola di latta nello spazio a un nuovo mondo, sulla superficie del nostro pianeta (...) per raccontare una nuova storia che è comunque strettamente collegata al primo episodio."

"Abbiamo questo nuovo avamposto, la stazione Kurosaki, che possiamo portare in vita, con interni claustrofobici in cui il giocatore si sente intrappolato. È un qualcosa di molto familiare per chi ha giocato il primo capitolo, ma che ci permette anche di avere sequenze in esterna in cui si viene braccati."

"L'audio rappresenta metà dell'esperienza", ha continuato il creative director. "È una componente enorme di qualsiasi esperienza horror, ma per noi lo è ancora di più. È una sorta di scorciatoia che ci aiuta a indirizzare le emozioni e i pensieri del giocatore, una scorciatoia diretta verso il vostro cervello."