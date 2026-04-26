Il primo teaser di Alien: Isolation 2 è arrivato dal buio di una base spaziale

A circa 18 mesi dall'annuncio ufficiale, è arrivato, letteralmente dal nulla, o dal buio di una base spaziale se vogliamo essere più poetici, il primissimo e attesissimo teaser del nuovo capitolo di Alien: Isolation , che non ha ancora un titolo ufficiale, anche se tutti in amicizia lo chiamano Alien: Isolation 2 .

Pochi dettagli

A onor del vero, le sequenze mostrate sono decisamente criptiche: il filmato dura appena 25 secondi e si limita a mostrare delle luci intermittenti, una porta scorrevole e una cabina telefonica di emergenza. Un assaggio davvero minimo, ma che funge da gradito promemoria per rassicurare i fan: i lavori sul titolo stanno procedendo.

Il teaser è intitolato "Falso senso di sicurezza" ed è accompagnato da una descrizione tanto breve quanto inquietante: "La sensazione di essere più al sicuro di quanto non si sia in realtà."

Oltre a questo, non è stata divulgata alcun'altra informazione. Tuttavia, la data scelta per la pubblicazione non è affatto casuale: il video è stato diffuso oggi 26 aprile (data che nel formato anglosassone si legge 4/26), un chiaro e voluto omaggio all'LV-426, il nome della luna Acheron celebre nell'universo della serie.

Lo scorso ottobre, lo studio di sviluppo britannico Creative Assembly aveva confermato che il sequel di questo survival horror di culto era "nelle prime fasi di sviluppo". Un'eredità pesante da raccogliere: il primo Alien: Isolation, lanciato nel 2014, è ancora oggi considerato una delle vette assolute del genere dei survival horror, elogiato dalla critica e dal pubblico per la sua intelligenza artificiale straordinariamente reattiva e per l'atmosfera ad altissima tensione.

La speranza, ora, è che questo breve e misterioso teaser segni l'inizio della vera e propria campagna promozionale del gioco, per placare la curiosità di chi non vede l'ora di farsi terrorizzare ancora una volta dallo Xenomorfo.