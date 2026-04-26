Il celebre bar di Tifa di Final Fantasy VII apre i battenti a Tokyo

Nell'universo di Final Fantasy VII , tra templi antichi e basi militari ipertecnologiche, esiste un luogo che ogni giocatore porta nel cuore: il Seventh Heaven . Si tratta del bar gestito da Tifa, amica d'infanzia del protagonista Cloud, che non è solo un punto di ritrovo per la comunità locale, ma la base del gruppo di resistenza Avalanche. Come mostrato in particolare in Final Fantasy VII Remake, si tratta di un luogo dall'aspetto rustico, ideale per brindare con gli amici per scaricare la tensione dopo una dura giornata di lavoro e discutere di come combattere il male e salvare il mondo.

Un drink alla volta

Ora, quel luogo sta per diventare reale. Square Enix ha infatti stretto una collaborazione con il colosso della birra Asahi per aprire il "Future Lemon Sour Bar with Final Fantasy VII Rebirth" nel cuore del quartiere Roppongi, a Tokyo. Il locale, che potrà ospitare circa 60 persone, ricreerà fedelmente il look and feel del Seventh Heaven, con una licenza poetica: l'insegna sulla porta reciterà "Lemon's Heaven".

Il bar di Tifa nella realtà

Protagonista del menu sarà il Future Lemon, un cocktail in lattina unico nel suo genere perché contiene al suo interno una vera fetta di limone. I fan potranno scegliere tra tre varianti: Original, Plain e Strong, al prezzo popolarissimo di 300 yen (circa 1,80 euro).

I drink del Lemon's Heaven

Gli organizzatori hanno però voluto precisare che "il pagamento in Guil o titoli della Shinra non è accettato". Peccato.

Il bar temporaneo sorgerà presso l'O-Yane Plaza del complesso Roppongi Hills e resterà aperto per un periodo limitatissimo, dal 29 aprile al 3 maggio. Gli orari varieranno a seconda dei giorni, coprendo principalmente il pomeriggio e la serata, offrendo ai visitatori la possibilità di sentirsi, almeno per una notte, parte della resistenza guidata da Tifa e Cloud.