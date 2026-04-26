Qualcomm alla prova del mercato: perché la strategia a livelli dei chip Snapdragon X2 sta frenando l'adozione dei laptop Windows

L'ingresso di Qualcomm nel mercato dei notebook Windows con l'architettura ARM ha generato grandi aspettative, ma l'attuale strategia basata su diversi livelli di performance sta sollevando forti dubbi sulla sua efficacia. Con il lancio della nuova generazione composta da Snapdragon X2 Elite Extreme, X2 Elite e X2 Plus, l'azienda di San Diego ha cercato di offrire opzioni variegate ai partner hardware.

Tuttavia, questo approccio sembra privilegiare i margini di profitto immediati a discapito dell'adozione su larga scala. Secondo diverse analisi Qualcomm dovrebbe invece seguire l'esempio iniziale di Apple con i chip serie M: focalizzarsi esclusivamente su prodotti di fascia alta per consolidare la fiducia e la quota di mercato, prima di espandersi verso il basso. Il problema principale risiede nel rapporto qualità-prezzo.