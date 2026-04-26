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Qualcomm alla prova del mercato: perché la strategia a livelli dei chip Snapdragon X2 sta frenando l'adozione dei laptop Windows

La strategia "a livelli" di Qualcomm per i chip Snapdragon X2 (Elite Extreme, Elite e Plus) è criticata per l'eccessiva frammentazione. Scopriamo i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/04/2026
Qualcomm

L'ingresso di Qualcomm nel mercato dei notebook Windows con l'architettura ARM ha generato grandi aspettative, ma l'attuale strategia basata su diversi livelli di performance sta sollevando forti dubbi sulla sua efficacia. Con il lancio della nuova generazione composta da Snapdragon X2 Elite Extreme, X2 Elite e X2 Plus, l'azienda di San Diego ha cercato di offrire opzioni variegate ai partner hardware.

Tuttavia, questo approccio sembra privilegiare i margini di profitto immediati a discapito dell'adozione su larga scala. Secondo diverse analisi Qualcomm dovrebbe invece seguire l'esempio iniziale di Apple con i chip serie M: focalizzarsi esclusivamente su prodotti di fascia alta per consolidare la fiducia e la quota di mercato, prima di espandersi verso il basso. Il problema principale risiede nel rapporto qualità-prezzo.

Il tema del rapporto qualità-prezzo per Qualcomm

Apple è in grado di offrire dispositivi come il MacBook Neo a prezzi estremamente competitivi, i laptop Windows basati su Snapdragon mantengono listini premium che faticano a giustificarsi a fronte di persistenti problemi di compatibilità software. Un altro punto critico riguarda il supporto post-vendita.

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È stato segnalato il caso di utenti con modelli dotati di chip Snapdragon X Plus (la fascia più economica) che non ricevono aggiornamenti software da quasi un anno, costringendoli a lunghe procedure di diagnostica manuale per far funzionare correttamente le macchine.

Questa mancanza di attenzione per i prodotti meno costosi spinge inevitabilmente i consumatori verso le alternative consolidate di Intel e AMD, che soffrono meno di bug di compatibilità.

Il possibile futuro di Qualcomm

Per avere successo, Qualcomm dovrebbe probabilmente riconsiderare i prezzi dei propri chipset per aumentare la competitività. Se l'obiettivo primario è la longevità e la presenza stabile nel settore PC, l'azienda potrebbe dover accettare margini ridotti nel breve termine per costruire un ecosistema affidabile.

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Solo garantendo un controllo qualità rigoroso sia a livello hardware che software sui modelli di punta, Qualcomm potrà convincere gli utenti a migrare verso l'architettura ARM in ambiente Windows, trasformando una tecnologia promettente in un successo commerciale mainstream.

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