Il CEO di Qualcomm vola in Corea per assicurarsi i chip a 2nm di Samsung e la memoria LPDDR da SK Hynix

Il CEO di Qualcomm ha visitato Corea del Sud per discutere con Samsung e SK hynix la produzione di chip a 2nm e la fornitura di memoria LPDDR.

Il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, ha recentemente visitato la Corea del Sud con l'obiettivo di rafforzare le collaborazioni strategiche con due dei principali attori dell'industria dei semiconduttori: Samsung e SK hynix. L'incontro si inserisce in un contesto globale caratterizzato da forti tensioni nella catena di approvvigionamento dei chip, in particolare nei settori dell'intelligenza artificiale e dei PC. Uno dei temi principali della visita riguarda la possibile produzione di chip a 2 nanometri dalla stessa Samsung. Qualcomm starebbe valutando l'utilizzo del processo SF2 per la realizzazione dei futuri processori, tra cui il possibile Snapdragon 8 Elite Gen2 e altri progetti di nuova generazione.

Un nuovo accordo fra Samsung e Qualcomm? Questo eventuale accordo rappresenterebbe un cambiamento significativo nella strategia produttiva di Qualcomm, che negli ultimi anni aveva spostato gran parte della produzione avanzata verso altri partner, in particolare TSMC. Un ritorno a Samsung segnerebbe quindi una diversificazione della supply chain e un rafforzamento dei rapporti tra le due aziende dopo circa cinque anni. Qualcomm collabora con CXMT per sviluppare DRAM personalizzata e affrontare la crisi globale delle memorie negli smartphone Parallelamente, Amon ha in programma un incontro con SK hynix per discutere la fornitura di memoria DRAM e LPDDR, componenti sempre più richiesti nel mercato globale. La crescente domanda di memoria ad alte prestazioni, soprattutto per applicazioni IA e data center, ha infatti creato una forte pressione sull'offerta mondiale.