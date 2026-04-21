Pokémon Champions, i migliori Pokémon per iniziare a creare la vostra squadra

Pokémon Champions è il paradiso per gli Allenatori che vogliono mettersi alla prova, ma può risultare soverchiante per chi ha iniziato da poco o si è sempre interessato poco al lato più competitivo della serie. Scegliere una squadra efficace tra centinaia di creature e un meta in continua evoluzione non è affatto semplice.
Per questo abbiamo realizzato una guida pensata per offrirvi un punto di partenza chiaro e immediato: una selezione di quelli che, a nostro avviso, sono al momento i Pokémon migliori in Pokémon Champions. Li abbiamo suddivisi in due categorie, ovvero Lotte in Singolo e Lotte in Doppio, e per ciascuna vi proponiamo dei compagni affidabili, così da non sprecare PV in ingaggi poco fruttosi.
Lotte in singolo
Nonostante il formato competitivo ufficiale sia quello delle Lotte in doppio, in molti preferiscono i cari vecchi classici scontri singolar tenzone tra Pokèmon, tutto sommato anche più semplici da approcciare per chi è poco avvezzo alle dinamiche del competitivo. In vari casi, un Pokémon forte in doppio lo è anche nelle lotte in singolo e viceversa. Approfittatene: in un colpo solo potreste ingaggiare dei Pokémon adatti per ambo i formati.
- Garchomp: Statistiche di Attacco e Velocità molto alte, un'ampia varietà di mosse e l'abilità Cartavetro, che danneggia gli avversari al contatto, lo rendono uno dei Pokémon più gettonati nelle lotte di Champions. Attenzione però al doppio tipo Drago/Terra, che rendono fatali i danni quadruplicati delle mosse Ghiaccio.
- Corviknight: Il doppio tipo Acciaio/Volante gli garantisce ben otto resistenze e due immunità, mentre la Difesa elevata lo rende un tank affidabile per assorbire la pressione avversaria. Può poi usare Retromarcia per impostare la controffensiva. Con Tresplolo e Ferroscudo diventa ancora più coriaceo e Schiacciacorpo gli permette di capitalizzare sulla statistica Difesa per infliggere danni agli avversari.
- Hydreigon: Un attaccante speciale potentissimo, con ottime mosse offensive come Dragobolide e Neropulsar. Il tipo Buio/Drago combinato con Levitazione gli offre sei resistenze e due immunità. Nonostante ciò, ha basse statistiche difensive che lo rendono fragile negli scontri prolungati, mentre i 4X subiti dalle mosse Folletto sono quasi sempre fatali.
- Archaludon: Nella situazione giusta può bloccare del tutto l'offensiva avversaria. Il tipo Acciaio/Drago gli garantisce dieci resistenze, un'immunità al Veleno e debolezze solo a Lotta e Terra. Ha un'ottima Difesa, ulteriormente potenziabile con Sopportazione, oppure può sfruttare Vigore per resistere ai colpi più forti. Tra le mosse utili spiccano Levitoroccia, Dragobolide ed Elettroraggio, soprattutto se attivate la pioggia.
- Primarina: Primarina è uno dei migliori Pokémon offensivi del formato grazie all'elevato Attacco Speciale e a una buona Velocità, che gli permettono di spazzare via molti avversari. Brilla con potenti mosse Acqua e Folletto, ma può ampliare la copertura con Geloraggio e Psichico. Le difese non sono eccezionali, tuttavia il doppio tipo gli offre più resistenze del previsto.
Molto validi anche:
- Hippowdon - Difesa altissima e mosse come Levitoroccia, Sbadiglio e Pigro per spezzare il ritmo avversario.
- Gengar - Ottimo attaccante speciale, devastante con la Mega Evoluzione.
- Meowscarada - Attacco e Velocità elevati, movepool vario, ma molto fragile.
- Dragonite - Versatile e resistente, eccelle con la Mega Evoluzione.
- Charizard - Valido solo se sfruttate Mega Charizard X o Y, entrambe con punti di forza distinti.
Lotte in doppio
Le Lotte in Doppio sono il formato standard dei tornei ufficiali Pokémon e richiedono un'attenzione particolare alle sinergie tra compagni, alle mosse da campo e alla gestione del ritmo. Con quattro Pokémon in campo, ogni turno può ribaltare la partita.
- Incineroar: Nonostante l'aspetto da attaccante, è uno dei migliori support del formato. Bruciapelo e Monito gli permettono di controllare il ritmo e proteggere i compagni, mentre Prepotenza è preziosa contro gli attaccanti fisici. Può comunque usare mosse offensive come Fuococarica o attacchi Buio come Braccioteso.
- Sneasler: Attaccante velocissimo e molto potente, reso temibile soprattutto da Artigli Fatali, che può infliggere paralisi, veleno o sonno e mandare in crisi molte strategie. È fragile, ma Focalnastro ne copre le debolezze, mentre una build con Erbachiara e Agiltecnica gli permette di raddoppiare la Velocità dopo Zuffa. Con Bruciapelo e Protezione resta una minaccia costante anche in singolo.
- Floette - Fiore Eterno: Con la Mega Evoluzione diventa una minaccia enorme grazie a Aurafolletto, che potenzia drasticamente le mosse Folletto e lo rende l'incubo di Pokémon molto diffusi come Garchomp e Gengar. Con Calmamente, Magibrillio, Forza Lunare e Protezione può travolgere team interi, ma resta poco resistente e soffre molto le mosse Acciaio.
- Garchomp: Merita una menzione anche per le Lotte in doppio. Attacco e Velocità elevati lo rendono pericoloso senza bisogno della Mega Evoluzione, mentre mosse come Terremoto colpiscono duro tutti i Pokémon in campo (attenzione agli alleati!). La sua flessibilità gli permette di adattarsi a molti matchup, con opzioni come Velenpuntura per i Folletto e Frana per i Volante.
- Kingambit: Uno degli sweeper migliori in doppio grazie alle sue resistenze e alle abilità Agonismo (ottima contro Intimidazione) o Generale Supremo, che gli permette di ottenere vantaggi importanti nei match se schierato con furbizia. Può travolgere interi team con Genufendente o sorprendere l'avversario con Bruciapelo.
Molto validi anche:
- Sinistcha - Buon potenziale offensivo, cura gli alleati con Ospitalità e si rigenera con Spruzzatè.
- Pellipper - Con Piovischio è un eccellente setter per team basati sulla pioggia, perfetto per Basculegion e Archaludon (Elettroraggio).
- Hippowdown - Lo abbiamo già elogiato in precedenza. Con Sabbiafiume è un partner perfetto per una strategia basata sulle tempeste di sabbia
- Whimiscott - un ottimo Pokémon di supporto che può usare l'abilità Burla con la mossa Ripeti