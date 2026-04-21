Pokémon Champions, i migliori Pokémon per iniziare a creare la vostra squadra

Pokémon Champions è il paradiso per gli Allenatori che vogliono mettersi alla prova, ma può risultare soverchiante per chi ha iniziato da poco o si è sempre interessato poco al lato più competitivo della serie. Scegliere una squadra efficace tra centinaia di creature e un meta in continua evoluzione non è affatto semplice.

Per questo abbiamo realizzato una guida pensata per offrirvi un punto di partenza chiaro e immediato: una selezione di quelli che, a nostro avviso, sono al momento i Pokémon migliori in Pokémon Champions. Li abbiamo suddivisi in due categorie, ovvero Lotte in Singolo e Lotte in Doppio, e per ciascuna vi proponiamo dei compagni affidabili, così da non sprecare PV in ingaggi poco fruttosi.