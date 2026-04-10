Pokémon Champions è davvero gratis? Cosa c’è da sapere su PV, Pass Lotta, abbonamento e Pokémon HOME

Ma effettivamente come funziona? Tutti i contenuti sono accessibili gratuitamente semplicemente giocando? E quali sono i vantaggi per chi invece è disposto a spendere? In questo articolo abbiamo provato a fare chiarezza, anche per venire incontro a chi, magari abituato con i giochi principali della serie, potrebbe trovarsi spiazzato da un sistema di monetizzazione basato sugli acquisti in-game.

Pokémon Champions è arrivato su Nintendo Switch e Switch 2, segnando un cambio di passo importante per le Lotte multiplayer della serie. Il gioco, presto disponibile anche su iOS e Android, viene presentato come un titolo free-to-start : accessibile gratuitamente, ma con alcuni acquisti opzionali che offrono dei vantaggi a chi vuole cercare di essere quanto più competitivo possibile ai livelli più alti.

Cos'è Pokémon Champions? Lotte online, integrazione con Pokémon HOME e Pascolo Ingaggio

Prima di tutto è bene chiarire cos'è Pokémon Champions. Si tratta di uno spin off competitivo progettato per diventare la nuova piattaforma di riferimento del circuito Play! Pokémon, destinato a sostituire i capitoli principali nei tornei ufficiali a partire dai Mondiali 2026. Il gioco è disponibile gratuitamente su Nintendo Switch e Switch 2 tramite l'eShop e, nel corso dell'anno, approderà anche su dispositivi mobile iOS e Android.

Il titolo riprende le meccaniche classiche delle lotte Pokémon, come i rapporti di forza e debolezze tra Tipi, le abilità, le mosse, gli strumenti e le trasformazioni speciali, inserendole in un contesto interamente dedicato al multiplayer online. Non ci sono regioni da esplorare né una storia tradizionale: l'esperienza ruota attorno alla creazione di squadre da sei Pokémon e alle sfide contro altri giocatori in Lotte Competitive, Amichevoli e Private.

Per costruire la propria squadra, i giocatori possono collegare Pokémon Champions a Pokémon HOME, il servizio cloud ufficiale che permette di trasferire e conservare i propri Pokémon provenienti dai titoli principali (come Scarlatto e Violetto e Leggende Pokémon: Z-A) e da Pokémon GO. HOME offre funzioni base gratuite, mentre quelle avanzate richiedono un abbonamento Premium separato.

In alternativa al trasferimento da altri giochi della serie principale, ogni giorno è possibile ingaggiare gratuitamente dei Pokémon tramite il Pascolo Ingaggio, una selezione casuale che cambia nel tempo e permette di ampliare la propria squadra senza costi aggiuntivi. Non manca infine un sistema di personalizzazione dell'avatar, con accessori, abiti e oggetti cosmetici ottenibili giocando o tramite ricompense stagionali.