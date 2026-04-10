Pokémon Champions è davvero gratis? Cosa c’è da sapere su PV, Pass Lotta, abbonamento e Pokémon HOME

Pokémon Champions è arrivato su Nintendo Switch e Switch 2, segnando un cambio di passo importante per le Lotte multiplayer della serie. Il gioco, presto disponibile anche su iOS e Android, viene presentato come un titolo free-to-start: accessibile gratuitamente, ma con alcuni acquisti opzionali che offrono dei vantaggi a chi vuole cercare di essere quanto più competitivo possibile ai livelli più alti.
Ma effettivamente come funziona? Tutti i contenuti sono accessibili gratuitamente semplicemente giocando? E quali sono i vantaggi per chi invece è disposto a spendere? In questo articolo abbiamo provato a fare chiarezza, anche per venire incontro a chi, magari abituato con i giochi principali della serie, potrebbe trovarsi spiazzato da un sistema di monetizzazione basato sugli acquisti in-game.
Cos'è Pokémon Champions? Lotte online, integrazione con Pokémon HOME e Pascolo Ingaggio
Prima di tutto è bene chiarire cos'è Pokémon Champions. Si tratta di uno spin off competitivo progettato per diventare la nuova piattaforma di riferimento del circuito Play! Pokémon, destinato a sostituire i capitoli principali nei tornei ufficiali a partire dai Mondiali 2026. Il gioco è disponibile gratuitamente su Nintendo Switch e Switch 2 tramite l'eShop e, nel corso dell'anno, approderà anche su dispositivi mobile iOS e Android.
Il titolo riprende le meccaniche classiche delle lotte Pokémon, come i rapporti di forza e debolezze tra Tipi, le abilità, le mosse, gli strumenti e le trasformazioni speciali, inserendole in un contesto interamente dedicato al multiplayer online. Non ci sono regioni da esplorare né una storia tradizionale: l'esperienza ruota attorno alla creazione di squadre da sei Pokémon e alle sfide contro altri giocatori in Lotte Competitive, Amichevoli e Private.
Per costruire la propria squadra, i giocatori possono collegare Pokémon Champions a Pokémon HOME, il servizio cloud ufficiale che permette di trasferire e conservare i propri Pokémon provenienti dai titoli principali (come Scarlatto e Violetto e Leggende Pokémon: Z-A) e da Pokémon GO. HOME offre funzioni base gratuite, mentre quelle avanzate richiedono un abbonamento Premium separato.
In alternativa al trasferimento da altri giochi della serie principale, ogni giorno è possibile ingaggiare gratuitamente dei Pokémon tramite il Pascolo Ingaggio, una selezione casuale che cambia nel tempo e permette di ampliare la propria squadra senza costi aggiuntivi. Non manca infine un sistema di personalizzazione dell'avatar, con accessori, abiti e oggetti cosmetici ottenibili giocando o tramite ricompense stagionali.
I PV: l'unica valuta del gioco con cui fare praticamente tutto
A differenza di molti altri giochi free to play, Pokémon Champions non utilizza valute multiple né distingue tra valuta gratuita e valuta premium acquistabile con denaro reale. Qui esiste una sola valuta: i PV, acronimo di Punti Vittoria. È la risorsa centrale dell'intero sistema di progressione e serve per praticamente ogni attività rilevante, dall'ingaggio dei Pokémon all'allenamento, fino alla personalizzazione dell'avatar. È importante sottolineare che i PV non possono essere acquistati in alcun modo: non esiste una scorciatoia a pagamento. L'unico modo per ottenerli è giocare.
Il metodo principale per accumulare PV è partecipare alle Lotte Competitive, che rappresentano il cuore dell'esperienza. Un'altra fonte costante sono le Missioni, suddivise in giornaliere, settimanali e fisse, che richiedono di completare attività specifiche o raggiungere determinati traguardi. Anche il Pass Lotta contribuisce all'accumulo: almeno nella Stagione M1, ogni livello dal 31 al 50 del percorso gratuito assegna 500 PV. Le versioni a pagamento del Pass Lotta e delle Missioni offrono ricompense aggiuntive, ma non includono PV, mantenendo così la valuta completamente legata al gameplay.
Biglietti Standard, Coupon Rapidi e Allenamento
Per quanto i PV siano al centro dell'economia di Pokémon Champions, esistono anche alcuni oggetti che rendono più semplice e veloce costruire una squadra competitiva in poco tempo. Si tratta dei Biglietti Standard, dei Coupon Rapidi e dei Biglietti Allenamento, tre strumenti che non sostituiscono i PV, ma permettono di risparmiare tempo e risorse nelle fasi più delicate della progressione. E in questo caso effettivamente spendere offre dei vantaggi.
I Biglietti Standard consentono di ingaggiare un Pokémon senza spendere PV, risultando particolarmente utili quando si vuole ampliare la propria squadra senza intaccare le riserve accumulate. I Coupon Rapidi, invece, riducono di un'ora il tempo di attesa necessario per ottenere un nuovo ingaggio dal Pascolo, accelerando così il ritmo con cui è possibile testare o acquisire nuovi Pokémon. I Biglietti Allenamento, infine, permettono di potenziare un Pokémon senza consumare PV, offrendo un'alternativa gratuita nelle fasi di ottimizzazione delle statistiche.
Tutti e tre i tipi di biglietti si ottengono principalmente tramite le Missioni e attraverso le ricompense del Pass Lotta, già citati in precedenza. Questo significa che è possibile accumularli semplicemente giocando e completando gli obiettivi proposti dal gioco. Tuttavia, chi acquista il Pass Lotta Premium o l'abbonamento mensile o annuale può accedere a un numero maggiore di Biglietti Standard e Allenamento, risparmiando così un gran numero di PV, che possono essere investiti per ampliare e rafforzare ulteriormente la squadra o acquistare strumenti e Megapietre.
L'abbonamento mensile e annuale
Arriviamo infine all'abbonamento, una sottoscrizione dal costo di 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro l'anno, pensata per i giocatori più assidui e per chi punta al competitivo senza limitazioni. L'abbonamento offre una serie di vantaggi concreti, soprattutto per chi ha bisogno di una gestione più ampia dei propri Pokémon e di un numero maggiore di squadre pronte all'uso:
- Lo spazio del box aumenta di 1.000 slot (inizialmente sono solo 30)
- Il numero di Squadre Lotta disponibili passa da 3 a 18
- Si sbloccano Missioni esclusive con Biglietti e altre ricompense
- Si ottengono musiche aggiuntive da utilizzare durante le lotte
A parte le tracce musicali, la maggior parte dei bonus è chiaramente rivolta ai giocatori più competitivi, che necessitano di una gestione più flessibile del proprio roster e di più squadre personalizzabili pronte all'uso. Non si tratta di vantaggi che alterano il bilanciamento delle lotte in maniera diretta, ma rendono comunque più comoda e immediata l'organizzazione della propria esperienza competitiva.
Pacchetto Introduttivo
Oltre all'abbonamento, sull'eShop è disponibile anche il Pacchetto Introduttivo, un bundle dal prezzo di 6,99 euro pensato per facilitare le prime fasi di gioco. Il pacchetto include 50 slot aggiuntivi permanenti per i Pokémon, 30 Biglietti Compagni e 50 Biglietti Allenamento, risorse utili per far crescere rapidamente il proprio team risparmiando una quantità significativa di PV.
Considerando il costo contenuto rispetto ai vantaggi offerti, potrebbe rappresentare un investimento conveniente, soprattutto per chi vuole accelerare la costruzione della propria squadra nelle fasi iniziali. In ogni caso, non è necessario acquistarlo subito: è possibile farlo in qualsiasi momento, dopo aver valutato con calma se Pokémon Champions è davvero il gioco che fa al caso vostro.
Pokémon HOME
Pokémon Champions può essere collegato a Pokémon HOME, il servizio cloud ufficiale che permette di trasferire e conservare i propri Pokémon provenienti dai titoli principali della serie, come Scarlatto e Violetto, oppure da Pokémon GO. Il servizio è disponibile come app per Nintendo Switch tramite l'eShop e per dispositivi mobile Android e iOS. L'integrazione è pensata soprattutto per i giocatori che desiderano utilizzare nel competitivo online i Pokémon che hanno già catturato e allenato altrove, mantenendo così una continuità tra una generazione e l'altra della serie.
HOME offre un set di funzionalità gratuite e altre riservate alla sottoscrizione di un abbonamento Premium. Con il piano base è possibile depositare fino a 30 Pokémon, trasferire creature da Pokémon GO e consultare il Pokédex Nazionale, funzioni sufficienti per chi vuole semplicemente importare qualche Pokémon verso Champions senza costi aggiuntivi, pur dovendo fare i conti con delle inevitabili limitazioni. Il piano Premium, invece, amplia lo spazio di archiviazione fino a 6.000 Pokémon e sblocca funzioni avanzate pensate per gli allenatori più esigenti. I prezzi dell'abbonamento sono di 2,99 euro per 30 giorni, 4,99 euro per 90 giorni e 15,99 euro per 365 giorni.
Per chi vuole sfruttare appieno il servizio si tratta quindi di un costo esterno da considerare, ma va anche detto che l'accesso alla propria collezione di Pokémon costruita in anni di gioco riduce notevolmente la dipendenza dai PV per l'ingaggio e l'addestramento. Allo stesso tempo, rende meno rilevanti alcuni dei bonus offerti dall'abbonamento di Pokémon Champions e, in particolare, dal Pass Premium, dato che molti Pokémon competitivi possono essere importati direttamente tramite HOME.
È necessario spendere in Pokémon Champions?
In definitiva, Pokémon Champions propone un modello economico che permette di giocare senza obblighi di spesa. I PV, ottenibili esclusivamente giocando, consentono di costruire una squadra e di accedere a tutte le funzioni essenziali senza spendere un euro. Allo stesso tempo, è vero che le risorse gratuite, come PV e Biglietti, sono limitate e potrebbero risultare strette per chi punta a giocare con continuità o a raggiungere livelli competitivi più elevati.
Pass Premium, abbonamento e Pacchetto Introduttivo offrono opzioni aggiuntive pensate per ampliare lo spazio del box, velocizzare la crescita del proprio team o accedere a contenuti cosmetici e missioni extra. Si tratta però di strumenti facoltativi, non necessari per chi vuole semplicemente disputare qualche partita occasionale o muovere i primi passi nelle Lotte online.
Un ruolo importante lo gioca anche Pokémon HOME: chi possiede già un'ampia collezione di Pokémon provenienti dai giochi principali risulta meno dipendente dai PV per costruire la propria squadra, e di conseguenza può trovare meno rilevanti i bonus legati all'abbonamento di Champions o al Pass Premium, specialmente se già si paga la sottoscrizione di HOME.
In sintesi, no, non è necessario spendere per giocare a Pokémon Champions, ma il gioco offre una serie di opzioni a pagamento che possono rendere più comoda la gestione del proprio team e accelerare alcuni aspetti della progressione. Si tratta di vantaggi indiretti, rivolti soprattutto a chi desidera affrontare il competitivo con maggiore flessibilità, un aspetto che può fare gola a una certa fetta di utenti, ma non è certo un obiettivo condiviso dall'intera community.