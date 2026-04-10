Marathon sembra essere costato oltre 250 milioni di dollari: un budget stellare secondo Forbes

Il giornalista Paul Tassi di Forbes, sempre molto vicino alle questioni legate a Bungie, ha recentemente pubblicato un report in cui viene svelato quello che potrebbe essere il budget stellare di Marathon, che potrebbe essere costato oltre 250 milioni di dollari, senza considerare i costi di mantenimento.

"Posso confermare che il budget di Marathon è sopra i 200 milioni di dollari", ha scritto Paul Tassi, che in passato ha dimostrato di avere degli agganci con Bungie, dunque la sua dichiarazione è comunque da prendere come una voce di corridoio, ma alquanto solida.

"Probabilmente sopra i 250 milioni di dollari, cosa che non include i costi per il mantenimento e i nuovi contenuti", ha specificato il giornalista, facendo una distinzione molto importante, considerando che si tratta di un gioco in stile live service.