Marathon sembra essere costato oltre 250 milioni di dollari: un budget stellare secondo Forbes

Il giornalista Paul Tassi di Forbes, sempre molto vicino alle questioni legate a Bungie, ha recentemente pubblicato un report in cui viene svelato quello che potrebbe essere il budget stellare di Marathon, che potrebbe essere costato oltre 250 milioni di dollari, senza considerare i costi di mantenimento.
"Posso confermare che il budget di Marathon è sopra i 200 milioni di dollari", ha scritto Paul Tassi, che in passato ha dimostrato di avere degli agganci con Bungie, dunque la sua dichiarazione è comunque da prendere come una voce di corridoio, ma alquanto solida.
"Probabilmente sopra i 250 milioni di dollari, cosa che non include i costi per il mantenimento e i nuovi contenuti", ha specificato il giornalista, facendo una distinzione molto importante, considerando che si tratta di un gioco in stile live service.
Una situazione preoccupante per Bungie?
Si tratterebbe dunque di un budget davvero colossale per Marathon, cosa che mette ancora più in dubbio le sue performance sul mercato, considerando le vendite al momento non sembrano esaltanti e la quantità di giocatori attivi online su Steam sta diminuendo in maniera costante.
Nel medesimo report, Tassi sostiene che le stime riportate in precedenza da Alinea, ovvero di circa 1,2 milioni di copie vendute nel giro delle prime due settimane, sarebbero state confermate dalle sue fonti all'interno di Bungie.
Allo stesso modo, conferma che la maggior parte delle vendite e degli utenti attivi si trova su Steam attualmente, cosa che rende decisamente importante l'andamento del gioco su questa piattaforma, che pare essere quella principale per Marathon.
I costi di produzione del nuovo gioco Bungie sembrano dunque essere stati enormi, e si tratterebbe solo di una parte della spesa, considerando che, in un gioco live service, grossi investimenti devono essere fatti anche per il suo mantenimento, con la costante necessità di nuovi contenuti e novità da proporre agli utenti che di fatto richiedono ingenti costi ulteriori.
I numeri fatti registrare finora da Marathon non sono certo negativi, ma messi nella prospettiva di una produzione costata come un grosso tripla A attuale possono diventare preoccupanti, soprattutto se non si dovesse registrare un'inversione di tendenza nel calo costante della popolazione attiva online.
In ogni caso, Bungie ha recentemente confermato che Marathon sarà supportato per tanti anni.