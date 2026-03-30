Marathon sarà supportato per tanti anni, promette Bungie

Bungie ha ribadito che Marathon è qui per restare, assicurando che il gioco verrà aggiornato e migliorato per molti anni. La casa di sviluppo ha infatti sottolineato che si tratta di un progetto che la impegnerà a lungo, evidenziando la volontà di sostenerlo nel corso tempo.

Lanciato all'inizio del mese, Marathon ha registrato, secondo le stime di Alinea Analytics, circa 1,2 milioni di copie vendute. Nonostante un avvio considerato più lento rispetto ad altri extraction shooter, il gioco sembra aver trovato un suo equilibrio in termini di utenza giornaliera.

In un recente post tecnico, pensato per aiutare i giocatori PC a raggiungere i 120 fotogrammi al secondo, Bungie ha ribadito i suoi piani per il supporto, spiegando che il titolo è "il primo gioco DirectX 12 pubblicato da Bungie". Lo studio ha inoltre riconosciuto come il gioco sia cambiato molto dal punto di vista visivo grazie ai feedback della community, sottolineando l'intenzione di applicare lo stesso approccio anche alle prestazioni.

Bungie ha anche chiarito la sua filosofia per gli aggiornamenti, spiegando: "Il nostro piano è di pubblicare i miglioramenti il prima possibile, invece di aspettare di distribuirli tutti insieme (anche se questo potrebbe renderli meno evidenti)".

Lo studio ha poi ribadito la sua visione generale, dove ha appunto parlato di supporto a lungo termine, della durata di anni. Chiaramente tutto può accadere nel frattempo (vedere Highguard), ma la prospettiva data è questa. Vedremo se il successo del gioco sarà abbastanza stabile da permettere a Bungie di mantenere la promessa fatta.